‘El Alpende’ une Canarias y África en su especial por el Día de Canarias

El programa de La Radio Canaria emite este sábado 30 de mayo, a las 06:00 horas, una edición especial dedicada a los vínculos que unen al Archipiélago con el continente africano

La Radio Canaria emite este sábado 30 de mayo, Día de Canarias, a partir de las 06:00 horas, una edición especial de ‘El Alpende’, el espacio dedicado a la multiculturalidad y los derechos humanos que dirige y presenta Leny González.

Con motivo de la celebración autonómica, el programa centrará su mirada en Canarias como punto de encuentro entre continentes y culturas, abordando los vínculos históricos, sociales y humanos que unen al Archipiélago con África.

Para ello, los micrófonos de la radio pública recibirán a Leonora Angono Asumu, escritora, estudiante de Derecho y cofundadora de Africara, un proyecto sociocultural dedicado a la difusión del arte y la literatura africana. A través de una conversación cercana, la invitada y la presentadora explorarán algunas de las conexiones que comparten Canarias y distintos países del continente africano.

Durante el programa se abordarán aspectos relacionados con la geografía, el clima, las tradiciones y el patrimonio cultural compartido. Entre otros temas, se pondrá el foco en los vínculos entre determinadas prácticas agrícolas y en las similitudes que existen entre la lucha canaria y otras modalidades de lucha tradicional presentes en países como Senegal o Gambia.

La invitada de este sábado, la escritora Leonora Angono, y la periodista y colaboradora del programa Marlenis Castellanos

Historias de migración y arraigo

La recta final del espacio contará con la participación de la periodista Marlenis Castellanos, colaboradora habitual del programa y directora de la revista digital BienHallados. La Voz del Emigrante.

Castellanos presentará los contenidos de la nueva edición de la publicación, que verá la luz a comienzos de mes, y compartirá algunas de las historias de vida, integración y superación protagonizadas por personas migrantes residentes en Canarias. La revista incluye además contenidos relacionados con la salud, el bienestar, la psicología, la cultura y el conocimiento de las sociedades de acogida.

Con esta edición especial, ‘El Alpende’ propone una reflexión sobre la diversidad cultural que caracteriza a Canarias y sobre los vínculos que históricamente han conectado al Archipiélago con otros territorios, especialmente con el continente africano.