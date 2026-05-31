El programa del canal autonómico visibiliza el sufrimiento emocional y la importancia de pedir ayuda este lunes a partir de las 22:30 horas

Televisión Canaria ofrece este lunes 1 de junio, a partir de las 22:30 horas, una entrega especial del programa ‘Gente Maravillosa‘ dedicada a la prevención del suicidio y a la detección temprana de las señales de alarma frente al sufrimiento emocional. El espacio conducido por Eloísa González aborda esta realidad social a través de testimonios en primera persona, con el objetivo de visibilizar la importancia de la salud mental, romper el silencio en torno a esta problemática y recordar la necesidad de pedir ayuda profesional ante situaciones de crisis.

Para profundizar en el impacto de estas pérdidas, el plató contará con la participación de la artista Sonia, conocida artísticamente como ‘La Húngara’, quien compartirá la experiencia familiar vivida tras el suicidio de su hermana. A través de una entrevista centrada en el proceso del duelo, la cantante reflexionará sobre el dolor y la culpa, incidiendo en la importancia del acompañamiento familiar y la eliminación de prejuicios sociales. Asimismo, el programa recogerá el testimonio de la madre de Samuel, un joven canario de 21 años que se quitó la vida, quien interviene públicamente por primera vez para exponer la historia de su hijo con la intención de servir de apoyo a otros jóvenes y a sus entornos cercanos.

El desarrollo del formato incluirá una cámara oculta basada en el caso real de Samuel, en la que se recrea una situación donde una joven manifiesta verbalmente conductas de desesperanza, aislamiento y crisis emocional en un espacio público para observar la reacción de los ciudadanos. El debate y el análisis de la jornada se completarán con la participación de un público virtual compuesto por más de 150 personas conectadas desde diferentes puntos del territorio, quienes aportarán sus perspectivas sobre la responsabilidad colectiva ante la salud mental.

Con esta entrega, Radiotelevisión Canaria reafirma su compromiso con la divulgación de contenidos de responsabilidad social, utilizando la televisión pública como una herramienta útil para concienciar sobre la prevención del suicidio, visibilizar los recursos de ayuda disponibles y fomentar la empatía ciudadana ante las realidades de sufrimiento psíquico en el Archipiélago.