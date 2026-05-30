Televisión Canaria emite un programa especial que recopila todas las historias del talento joven de «Hijo de volcán»

Esta producción de los Servicios Informativos se emitirá como broche de oro a los contenidos del Mes de Canarias este domingo a las 10:00 horas

Televisión Canaria emite un programa especial que recopila todas las piezas audiovisuales del proyecto «Hijo de volcán» este domingo 31 de mayo a las 10:00 horas. Este espacio de los Servicios Informativos reúne en una única producción los reportajes diarios que se han venido difundiendo durante todo el Mes de Canarias en las distintas ediciones de ‘Telenoticias 1’, ‘Telenoticias 2’ y ‘Buenos Días Canarias’, orientados a visibilizar el relevo generacional y las capacidades de las nuevas generaciones del Archipiélago.

La periodista Gema Padilla será la encargada de conducir este programa especial a través de una presentación inicial y un cierre realizados desde el plató principal de los Servicios Informativos. El especial contará con la participación de los propios redactores de la cadena pública en cada una de las islas, quienes han elaborado las piezas a lo largo del mes. De este modo, los profesionales de la delegación de cada isla presentarán de forma sucesiva las distintas tandas de reportajes desde diversas localizaciones de las Islas.

Con el tema «Hijo de volcán», perteneciente al álbum ‘El Baifo’ de Quevedo y que cuenta con la colaboración de Los Gofiones, ofrecerá una radiografía del talento insular a través de perfiles que destacan en disciplinas transversales como la ciencia, la tecnología, la música, el sector primario o la investigación. En este contexto, los espectadores podrán volver a ver las historias del cantante de música urbana La Pantera, el actor tinerfeño Daniel Frías, las hermanas Ayla y Julia Rodríguez desde Fuerteventura, el luchador herreño Francisco Pérez, el experto en inteligencia artificial Jorge de la Rosa desde La Palma, el biólogo lanzaroteño Carlos Zhanka, el ciclista gomero Borja Rodríguez, el cantante tinerfeño Fabio Isola, la agroecología de Ángel Borrero, la biotecnología de Itzael García o la divulgación social de Inés Rodríguez y Daniel Comín.

Presentado por Gema Padilla (arriba a la izquierda), «Hijo de volcán» recorre cada una de las Islas para mostrar a jóvenes canarios con talento en diferentes disciplinas.

«Yo nací en un volcán» dará continuidad al talento joven

Dada la buena acogida que ha registrado esta iniciativa en la sociedad de las Islas y el interés manifestado por numerosos jóvenes en formar parte de ella, los Servicios Informativos prolongarán la emisión de estas piezas durante las próximas semanas. Tras la emisión de este recopilatorio dominical, los nuevos microespacios diarios dedicados a la juventud contemporánea que innova desde sus raíces continuarán integrados en los informativos de la cadena pública bajo el nuevo título de «Yo nací en un volcán«.

La cadena pública reafirma así su compromiso con la divulgación de la cultura, la defensa de las tradiciones y la cohesión social de todo el Archipiélago, consolidándose como la ventana de referencia para la ciudadanía canaria en las jornadas de relevancia institucional y popular.