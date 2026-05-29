Rafa Cabrera Bello se coloca segundo en el Abierto de Austria a un golpe del líder tras su segunda ronda de 66 golpes

El canario Cabrera Bello se coloca segundo en Austria / Instagram Rafa Cabrera

El jugador español Rafa Cabrera Bello consiguió colocarse en segunda posición en el Abierto de Austria, del DP World Tour, tras completar la segunda ronda disputada este viernes y quedarse a tan solo un golpe del inglés Andrew Johnston, que asaltó el liderato tras cerrar la jornada con once bajo par.

El golfista canario entregó una tarjeta de 66 golpes en la segunda vuelta, dos más que el día anterior y cuatro por debajo del par del campo, después de firmar seis ‘birdies’ y dos ‘bogeys’, lo que le valió para ascender a la segunda posición con un global de -10, igualado con el japonés Kota Kanejo y el escocés Calum Hill.

Por delante y como líder provisional del torneo, que se disputa en la localidad alpina de Kitzbuhel, se encuentra Andrew Johnston, que protagonizó la actuación más destacada de la jornada al conseguir acabar la ronda con 62 golpes, ocho bajo el par, con ocho ‘birdies’ y sin ‘bogeys’, lo que le catapulta a la primera plaza con un total de -11 y un golpe de ventaja sobre Bello, Kanejo y Hill.

Por su parte, el chino Yanhan Zhou, líder del jueves, se vio relegado a la quinta posición empatado tras un mal arranque. El joven de 18 años, promesa de su país, firmó dos ‘bogeys’ en los hoyos dos y tres y no encontró el primer ‘birdie’ hasta el nueve, igualando el par del campo para cerrar una discreta ronda y mantener el global de -8 cosechado en la primera jornada.

Españoles con resultados dispares

En cuanto a los españoles, tuvieron una buena actuación Manuel Elvira y Alfredo García-Heredia, undécimos empatados con -7, mientras que Sebastián García acabó con -6 y Eugenio Charraca e Iván Cantero con -4.

Menos fortuna tuvieron Pablo Larrazábal (-2), Adri Arnaus (par), Nacho Elivira (par), Rocco Repetto Taylor (+1), Alejandro del Rey (+2) y Ángel Hidalgo (+3), que no lograron pasar el corte.