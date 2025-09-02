El programa de La Radio Canaria conducido por Chicho Morales se amplía a una hora y se emitirá cada miércoles a medianoche

Este miércoles 3 de septiembre, a las 00:00 horas, el espacio pionero de La Radio Canaria dedicado al mundo del golf estrena temporada con nuevas secciones y nuevo horario. Chicho Morales continúa al frente de ‘Par4’, que amplía su duración a una hora para ofrecer más entrevistas, más análisis y más novedades de la actualidad golfística.

Este primer programa de temporada repasará los equipos europeos y estadounidenses que se enfrentarán en la Ryder Cup 2025, del 26 al 28 de septiembre, en el mítico recorrido Bethpage Black de Nueva York. En la sección ‘Caddie Master’ participan Hugo Costa, de HBO Max y Jorge Armenteros de Ryder Cope para profundizar en las claves de ambos combinados.

La nueva etapa de ‘Par 4’ también inaugura un espacio dedicado al golf femenino. La invitada de esta semana será Alicia Garrido, de Deporte & Business, quien analizará los retos de la pretemporada femenina y de próximos eventos, como el Open de España femenino.

El Tee de prácticas tendrá como protagonista a Bernabé González, vencedor de la última prueba del Ranking Canario disputada en Anfi Golf y que le ha valido su incorporación al equipo regional.

Además, el programa abrirá micrófonos a las familias de esos jóvenes canarios que han conseguido becas internacionales para formarse y competir en Estados Unidos. Chicho Morales contará en las ondas con Aniví Duque, madre veterana con dos hijos en EEUU, y con Esperanza Puerto, cuyo hijo ha salido hace un par de semanas para hacer las américas.

‘Par4’ mantiene así su sello de cercanía y pasión por el golf, compartiendo cada semana con la audiencia muchos eagles, birdies y, a ser posible, a pares.