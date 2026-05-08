La Radio Canaria cubrirá además el fútbol de Primera, Segunda y Tercera Federación, y la Liga F

De izquierda a derecha, Joaquín González y Juanjo Toledo, de ‘Todo Goles Radio’.

‘Todo Goles Radio’ de La Radio Canaria arrancará este sábado 9 de mayo desde las 16:00 horas para retransmitir la Final 4 de la Basketball Champions League tras perder La Laguna Tenerife la semifinal frente al Rytas Vilnius por lo que el equipo tinerfeño luchará este sábado por la medalla de bronce en el Olímpico de Badalona. La narración correrá a cargo de José Antonio Felipe, con los comentarios de Fernando Llombet y Javier Fernández.

La jornada del sábado 9 de mayo continuará a las 17:00 horas para seguir la jornada 36 de la Primera Federación (Grupo 1) para continuar a las 17:30 horas con el partido del Unionistas de Salamanca Club de Fútbol que se enfrenta al Club Deportivo Tenerife en el estadio Reina Sofía, un encuentro que narrará Joaquín González y contará con los comentarios de José Barroso. ‘Todo Goles Radio’ lo dirige Juan J. Toledo, y lo produce Simón Abreu.

El domingo 10 de mayo la actividad comenzará a las 11:00 horas para contar la última jornada de la fase regular de la Tercera Federación, en la que se decidirán hitos clave como qué equipo asciende desde tercera a segunda federación: el CD Atlético Paso o la UD San Fernando; el orden para pelear el ascenso el CD Mensajero y la UD Tamaraceite y, también, quien acompaña en el descenso al SD Tenisca y al CD Telde de los tres equipos que van a pelear por no descender, explica Juan José Toledo.

A partir de las 13:00 horas, la atención se traslada a la Segunda División en su jornada 39 con el encuentro entre el FC Andorra y la UD Las Palmas en el Estadio Nacional de Andorra, que será narrado por Juan Luis Monzón, comentado por Chus Trujillo y dirigido y producido por Juan J. Toledo y Simón Abreu, respectivamente.

Para cerrar el fin de semana, a las 18:00 horas, se retransmitirá la Liga F de la jornada 28 desde el Estadio Rodríguez López con el partido del Costa Adeje Tenerife o Tenerife Femenino) que se enfrentará al Fútbol Club Barcelona, actual campeón de Liga y finalista de Champions y Copa de la Reina. La narración será de Javier Fernández y los comentarios de Tamara Blasco.

Con este despliegue, ‘Todo Goles Radio’ refuerza su compromiso con la audiencia para acercar, en directo, toda la emoción del deporte y la actualidad de los equipos canarios.