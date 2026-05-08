‘El Alpende’ presenta el proyecto de la Asociación de Cultura Africana y Afrodescendiente

El programa de La Radio Canaria da a conocer esta nueva entidad que protege la identidad cultural este sábado a las 06:00 horas

Imagen cedida por la Asociación de Cultura Africana y Afrodescendiente.

El programa ‘El Alpende‘ de La Radio Canaria analiza este sábado 9 de mayo el trabajo de la Asociación de Cultura Africana y Afrodescendiente en el Mundo desde Canarias (ACAAM). El espacio, dirigido por Leny González y que arranca a las 06:00 horas, dedica esta emisión a conocer los objetivos de esta entidad de reciente creación en Gran Canaria, que centra su actividad en la protección de la identidad cultural y la integración social.

La presidenta de la asociación, Gina Emmanuel Aka Niang, explicará en el estudio cómo ACAAM busca servir de nexo entre la comunidad canaria y el continente africano. Entre sus funciones principales destaca el asesoramiento legal y la búsqueda de empleo para facilitar la plena integración, además del desarrollo de acciones de voluntariado para combatir el racismo y la xenofobia. El proyecto trabaja para evitar el desarraigo de la población afrodescendiente a través del conocimiento de la historia y la geografía de sus orígenes.

Gina Emmanuel Aka Niang, presidenta de la Asociación.

El programa conectará también con Dakar para entrevistar a Cheikh Ndiaye, presidente de la asociación ‘Salvar el Futuro de nuestros niños en Senegal’.

Este proyecto, activo desde 2016, se dedica a la formación profesional de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles aprendizaje en oficios como la carpintería o la fontanería. Durante la emisión se darán detalles sobre la colaboración entre ambas entidades para el envío de un contenedor con material formativo desde el Archipiélago.

Con esta cobertura, La Radio Canaria refuerza su compromiso con los contenidos dedicados a la multiculturalidad y los derechos humanos. El programa de la radio pública continúa así dando voz a colectivos y proyectos sociales que trabajan por la diversidad y la cooperación internacional desde las Islas.