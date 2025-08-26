‘PAR4’ conecta con la actualidad del golf en La Radio Canaria

El programa de este miércoles analiza la victoria de Jon Rahm y de Tommy Fleetwood, y conecta con Golf Los Palos tras el incendio que afectó a sus instalaciones

Este miércoles 27 de agosto, a las 21:00 horas, Chicho Morales abre una nueva ventana a la actualidad del golf con una nueva edición de ‘PAR4’, el espacio de La Radio Canaria dedicado en exclusiva a este deporte.

Como cada semana, el programa arranca con ‘Saliendo del Tee del 1’, un repaso a los titulares más destacados del ámbito regional, nacional e internacional. Desde la gran victoria de Jon Rahm y su Legión XIII, capitaneado por el español y compuesto por Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt, hasta la gran final del Circuito de Maspalomas Golf Cup, que se disputará el próximo domingo en el campo sureño de Gran Canaria.

De izquierda a derecha Caleb Surratt, Tom McKibbin, Tyrrell Hatton y Jon Rahm, con el trofeo del LIV Golf

En la sección del ‘Caddie Master‘, el invitado será Fernando Molina, de Open Golf, quien analizará la el doblete de Jon Rahm, que se llevó el título individual y por equipos de la competición en este 2025, y el triunfo histórico del británico Tommy Fleetwood, que el pasado domingo conquistó el Tour Championship, su primer título del PGA Tour, además de la FedEx Cup.

El ‘Tee de prácticas‘ contará con la presencia de Fran Pérez, subdirector de Maspalomas Golf, que desgranará cómo ha sido este año el circuito veraniego y los detalles de la gran final que decidirá a los campeones de 2025.

Además, el programa dedicará un espacio a la actualidad de Golf Los Palos, que recientemente sufrió un grave incendio en su nave de mantenimiento, con la pérdida total de maquinaria y material de conservación. Pese a ello, el campo ha permanecido abierto gracias a la ayuda de administraciones públicas y empresas privadas. Su director, Roberto Gimeno, repasará cómo se afronta esta nueva etapa y avanzará los tres grandes eventos que arrancarán el próximo sábado y que invitan a los aficionados a sumar su apoyo también desde el green.