Deporte sin barreras: ‘Par4’ celebra la inclusión en el golf canario

El programa de la Radio Canaria se hará eco de una gran noticia para el deporte local con el primer recorrido de Pitch & Putt adaptado de España

Profundizará en la actualidad del golf femenino, explorará el golf como terapia para el Parkinson y cubrirá un torneo clásico del sur de Gran Canaria

Vuelve ‘Par4‘ a las ondas de la Radio Canaria este miércoles 17 de septiembre a las 00:00 horas para seguir hablando sobre el emocionante mundo del golf a cargo del experto y comunicador Chicho Morales. En esta primera entrega, el programa no podría tener mejor punto de partida que un acontecimiento histórico para la isla.

Un ‘swing’ a favor de la inclusión

Esta semana, ‘Par4’ celebra un hito que convierte a Gran Canaria en referente nacional de inclusión y accesibilidad en el golf: la inauguración del primer recorrido de Pitch & Putt adaptado de España en Las Palmeras Golf. Un proyecto pionero que permite que cualquier persona, sin excepción, pueda disfrutar de este deporte.

Palmeras Golf inaugura el primer recorrido de golf adaptado.

Como siempre, el programa abre con las noticias de la semana saliendo desde su «tee del 1». En la sección del «Caddie Master», el espacio habla sobre este logro histórico con Miguel Lillo, gerente de la Real Federación Canaria de Golf, y con su presidente, Álvaro Cambreleng. La obra ha sido posible gracias a la plena colaboración de instituciones públicas como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes y la Fundación Dinosol, que junto a la RFCG han dado en el blanco con este campo.

Miguel Lillo, gerente de la Real Federación Canaria de Golf. Álvaro Cambreleng, presidente DE la Real Federación Canaria de Golf.

De las damas al campo de prácticas

En el «rinconcito por el campo», el comunicador Octavio Rodríguez aporta su sabia opinión sobre las últimas noticias. La sección femenina, el «Tee de Damas», cuenta con la colaboración de Eric Centella, jefe de prensa de «Deportes & Business», quien comentará el buen papel de las jugadoras Harang Lee y Nuria Iturrioz en suiza la semana pasada.

En el «Tee de prácticas», el programa se llena por primera vez con tres invitados. El primero es Antonio Esteban, presidente del «Club Sesenta Grados», quien compartirá el buen hacer del equipo canario en el Campeonato de España Inteclub de P&P, donde finalizaron en una meritoria quinta posición.

Luego, el programa hace un viaje hasta Barcelona para hablar con Jesús Martín, jugador de golf y miembro de la Asociación Golf con Parkinson, una iniciativa que está dando muchos frutos. Con él, los oyentes conocerán cómo pueden hacerse miembros de esta asociación desde Canarias.

Imagen de la Asociación Golf con Parkinson.

El torneo del sur y un consejo final

El III Torneo Frimancha Amiplay se va a disputar este fin de semana en Meloneras Golf By Lopesan. En la última parte del programa, Josepe Núñez de Golf & Events hablará sobre la organización de este evento, que ya se está convirtiendo en todo un clásico en las islas.

En palabras de Chicho Morales, el programa lanza el siguiente mensaje a la audiencia: «No se olviden de jugar, de aprender, de empezar a practicar un deporte sano y al aire libre, y por eso les deseamos que tengan muchos Eagles y Birdies y que sean a Pares».