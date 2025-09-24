El putt decisivo: ‘Par4’ pone rumbo a la Ryder Cup

El programa de golf realiza un análisis de esta exigente competición en Nueva York, además de repasar las noticias más destacadas de la semana y el golf en España

También visita el Open de España y rinde homenaje al talento canario con el campeón juvenil Nico Vidal, y a la estrella emergente del circuito femenino, Anna Huang

Este miércoles 24 de septiembre a las 00:00 horas el programa de golf ‘Par4‘ que se adentra en el «green» de la Radio Canaria cada semana se centrará en la Ryder Cup que se va a jugar en New York a partir del próximo viernes.

Como siempre, el experto en golf y comunicador Chicho Morales comenzará este capítulo con todas las noticias más destacadas de la semana para, luego dar paso al Caddie Master y sus dos protagonistas. Con Fernando Molina de Open Golf, se conversará sobre la Ryder Cup, mientras que con Rafa Plaza, jefe de prensa del Open de España Presented by Madrid que se va a jugar el próximo mes de octubre, se desgranarán todos los detalles de este evento golfístico en la capital del país.

Desde el campo: talentos en ascenso y una nueva estrella

En un «Rinconcito del Campo», ‘Par4’ encuentra a Octavio Rodríguez, colaborador y profesor, con el que charlará de diversos temas de golf. Y al que ha pillado por el campo de golf, es al reciente campeón de Canarias Juvenil, Nico Vidal, quien compartirá sus impresiones en el torneo y cuáles son sus próximos «swings» en el deporte.

Como cada semana, no puede faltar la cita con el golf femenino, y para ello participa Eric Centella, jefe de prensa de Deporte & Business. Con él se hablará de la nueva estrella emergente del golf femenino, la canadiense Anna Huang, con tan sólo 16 años ha ganado la Sella Open del circuito femenino europeo.

La joven promesa canaria, Nico Vidal. La golfista canadiense, Anna Huang.

Más eventos de golf y mensajes a través de las ondas

En la sección «Tee de Prácticas» se recogerá la entrevista de José Cruz de la empresa Frimancha Canarias y de lo bien que fue el III Torneo Frimancha Amiplay que se disputó el pasado fin de semana en Meloneras Golf By Lopesan.

El fin de semana que viene se disputará el Campeonato de Canarias Dobles de P&P, en las Palmeras Golf. Bernabé González traerá al programa con toda la información sobre este torneo.

El programa cerrará con un mensaje final dirigido a Carlos Guillermo Domínguez, compañero de la Radio Canaria y jugador de golf, deseándole una rápida recuperación de su lesión y la vuelta a las ondas de este medio público, y cómo no, que retome muy pronto los greenes y los birdies. También enviará un saludo especial para María Quintana de Salobre Golf, para que vuelva pronto a su trabajo y a su campo favorito, el Salobre Norte.

Para concluir, Chicho Morales anima a los oyentes a disfrutar de la Ryder Cup y de lo mejor del golf mundial, y les envía sus mejores deseos para que sus rondas se llenen de eagles y birdies.