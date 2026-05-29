El sindicato reclama más plantilla, mejores condiciones laborales y amenaza con una huelga general el 8 de junio si no avanzan las negociaciones

Declaraciones: Javier Cruz, presidente CSIF en Las Palmas

El sindicato ha convocado para este viernes concentraciones y un paro parcial de una hora en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Las movilizaciones coinciden con el inicio del plazo en el que los contribuyentes pueden solicitar cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta.

Movilización del CSIF, este viernes, en la Agencia Tributaria | RTVC

Reclamaciones laborales y advertencia de huelga del CSIF

El sindicato reclama un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados.

El sindicato advierte además de que, si no se producen avances en las negociaciones, convocará una huelga general el próximo 8 de junio.