El programa ‘El Camping’ de la televisión autonómica madrileña recibe el galardón al Mejor Programa Autonómico 2025 en el marco de la celebración del 25º aniversario de FORTA

El espacio ‘El Camping’ de Telemadrid se hace con el Premio Pello Sarasola al Mejor Programa Autonómico 2025, un galardón que otorga la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas (FORTA) para reconocer los contenidos más destacados de las televisiones públicas autonómicas. La entrega del premio se ha celebrado en Toledo, en el marco de las jornadas de FORTA que este año acoge Castilla-La Mancha Media con motivo de su 25 aniversario.

‘El Camping’ es un programa semanal de telerrealidad, divulgativo y de entretenimiento dirigido a todos los públicos, que presenta Elena Furiase y protagonizan 6 personas con Síndrome de Down muestra la convivencia durante 10 días de todos ellos en un camping que se debe renovar tras el verano, enfrentándose a distintos retos laborales y personales.

Un formato que, tal y como ha definido el director de Contenidos de Telemadrid, Miguel Sánchez Canales, “ha dado visibilidad a personas con capacidades diferentes”, en el que se transmiten valores como el esfuerzo, la inclusión y la diversidad.

La XI edición del Premio Pello Sarasola, creado en homenaje al profesional de gran prestigio de la radiotelevisión vasca, forma parte de las jornadas que organiza FORTA y tiene como finalidad promover y reconocer la producción propia de las televisiones públicas autonómicas en diferentes géneros y formatos, desde concursos y series hasta musicales. El galardón distingue aquellos formatos que ponen de manifiesto valores como la proximidad e identidad territorial.

Castilla-La Mancha Media, anfitriona

Del 11 al 13 de marzo, Castilla-La Mancha Media ejerce como anfitriona de un encuentro que reúne en Toledo a distintos representantes de las televisiones autonómicas que conforman FORTA, en unas jornadas de trabajo orientadas al análisis de los principales retos que afronta el sector audiovisual y al refuerzo de la colaboración entre las cadenas. La cita coincide con la celebración del 25 aniversario de CMM, una efeméride especial en torno a la que el ente público está impulsando diferentes acciones a lo largo del año.

En este sentido, la directora general de CMM, Carmen Amores, ha destacado durante la entrega del premio, que estas jornadas que se celebran en la ciudad de las Tres Culturas es todo un “ejercicio de convivencia que debería servir para algo”. Amores también ha aprovechado la ocasión para felicitar al resto de cadenas autonómicas por el trabajo realizado bajo la premisa del servicio público.

El secretario general de FORTA, Fernando Ojeda, dio la bienvenida a los asistentes de las televisiones autonómicas presentes, deseándoles lo mejor.

Las jornadas de FORTA constituyen un espacio propicio para el intercambio de ideas, iniciativas y experiencias entre las televisiones públicas autonómicas, así como para profundizar en nuevas formas de colaboración para seguir estrechando vínculos y fortalecer el papel del servicio público en las diferentes Comunidades Autónomas integrantes.