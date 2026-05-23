Desde el año 1900 se tiene constancia de 175 terremotos con un magnitud superior a 4

Durante la pasada noche de viernes se produjeron alrededor de una decena de pequeños terremotos, de magnitud inferior a dos, en la zona del Volcán de Enmedio, entre Gran Canaria y Tenerife, según datos del IGN.

Imagen archivo RTVC.

Se trata de movimientos habituales en esta zona y que se han detectado tras el terremoto de magnitud 4,6 que se produjo este viernes por la mañana a unos 60 kilómetros al norte de Gran Canaria.

Velocidad y acelerómetros

Para su medición, se utilizan, básicamente dos tipos de artefactos, sismógrafos, que miden la velocidad y acelerómetros, que miden la intensidad. En Canarias entre unos y otros hay casi 80 instalados. La mayoría en las islas occidentales, por los movimientos asociados al vulcanismo.

Desde el año 1900 se tiene constancia de 175 terremotos con un magnitud superior a 4. Muy raramente se han superado los 5, nada que ver con la magnitud 9, que fue la que generó el gran terremoto y sunami de Lisboa de 1755.