El IGN ha registrado más de 60 terremotos de baja intensidad al oeste de Las Cañadas del Teide, una actividad sísmica que ha continuado desde la jornada de este jueves

Parque Nacional del Teide

Un total de 65 terremotos de magnitud inferior a 1,6 mbLg han sido detectados desde este jueves en la zona oeste de Las Cañadas, dentro del Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. Los seísmos se han localizado a profundidades de entre 8 y 16 kilómetros, según ha informado este viernes el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El organismo señala que la actividad sísmica ha continuado durante la jornada de ayer y la madrugada de este viernes, manifestándose en forma de pulsos de largo periodo (LP) y eventos híbridos intercalados. Los episodios de mayor amplitud y duración se registraron a las 01:48 y a las 05:40 horas (UTC).

Señales sísmicas habituales en volcanes activos

En volcanes activos pueden registrarse distintos tipos de señales sísmicas. Por un lado, los terremotos volcano-tectónicos, que se producen cuando las rocas se fracturan debido a cambios de presión en el subsuelo.

También se detectan eventos asociados al movimiento de fluidos hidrotermales, compuestos por mezclas de agua y dióxido de carbono a alta presión y temperatura que circulan a través de sistemas de fracturas. La vibración generada por estos procesos queda registrada por los sismómetros instalados en superficie.

Sin indicios de erupción a corto o medio plazo

El Instituto Geográfico Nacional insiste en que este tipo de actividad sísmica —con eventos de largo periodo e híbridos— no implica un aumento del peligro de erupción a corto o medio plazo en Tenerife.

La actividad sísmica en el entorno del Teide se ha reanudado tras casi una semana sin registros, después de que a finales de febrero concluyera el séptimo enjambre sísmico detectado en la zona. Aquella serie incluyó cientos de pequeños terremotos, todos de magnitud muy baja y solo perceptibles por los instrumentos de medición.