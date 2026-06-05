Luis García avanza que presentará un equipo diferente ante el Málaga por el poco descanso y admite que la eliminatoria puede resolverse en la Rosaleda

Luis García sugiere cambios para afrontar dos partidos en cuatro días ante el Málaga / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha dejado entrever que presentará equipos distintos en la eliminatoria de ascenso frente al Málaga CF, que comenzará el próximo domingo en Gran Canaria y tendrá continuidad el miércoles siguiente en la Costa del Sol, debido al poco margen entre un partido y otro.

El técnico asturiano, inexperto en este tipo de encuentros, no ha dosificado a su plantilla durante la temporada, apostando por un grupo específico de futbolistas, y ahora sugiere que tendrá que repartir esfuerzos para afrontar con garantías esta semifinal a doble partido frente al equipo andaluz.

Máxima concentración ante el Málaga

A dos días de encarar como local el primero de los choques, el preparador del equipo amarillo está convencido de que estarán a la altura frente a un rival que les ganó los dos partidos en la competición regular, y cree que una de las claves será «estar siempre dentro de la eliminatoria«, con la sospecha de que se resolverá la próxima semana en el estadio La Rosaleda.

Mantener el equilibrio y controlar las transiciones del Málaga, en las que «son muy peligrosos», son algunas de las propuestas de Luis García, así como «no tener miedo a fallar» y «estar concentrados para que no haya momentos de desconexión, porque los errores se pagan«.

Además, asegura estar «confiado» en que harán «una gran eliminatoria«, porque están «preparados» y saben cómo «hacer daño al rival y contrarrestarlo«.

Playoff de alta exigencia

Luis García cree que los partidos de ‘play-off‘ suelen ser «cerrados, de pocas ocasiones, especialmente el primero de ellos«, y celebra que no se juegue permanentemente al ida y vuelta, un escenario donde la Unión Deportiva ha mostrado debilidad.

«Son partidos muy exigentes, después de 42 jornadas, y llegan momentos clave donde los jugadores con menos participación tienen que estar enchufados; seguramente el once del domingo será diferente al de Málaga, por el poco tiempo que hay para recuperar, ha reconocido, sin descartar que haya «alguna sorpresa«.

Las bajas del equipo para el partido

Por otra parte, el técnico ovetense ha confirmado que no recuperará a ninguno de los jugadores lesionados, por lo que seguirá teniendo las bajas de larga duración de Viti Rozada, Sergio Barcia, Enzo Loiodice, Jeremía Recoba, Ale García y Sandro Ramírez.