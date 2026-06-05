Se trata de una iniciativa pionera en España en disponer de una red de monitorización en las aulas

El Gobierno de Canarias ha presentado la iniciativa ‘Clima Escolar Canarias’, un proyecto piloto enmarcado en el Plan de Adaptación a las Altas Temperaturas que ha permitido instalar sensores de medición en 120 centros escolares de las islas para monitorizar las aulas.

Imagen archivo RTVC.

Según informa el Ejecutivo regional, el viceconsejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, José Manuel Cabrera, ha dado a conocer este viernes los detalles de esta red junto al director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, Iván G. Carro, y la jefa del proyecto por parte de Gesplan, Silvia Guajardo.

Centros educativos públicos

La iniciativa convierte así al archipiélago en la primera comunidad autónoma de España en disponer de una red de monitorización climática de estas características en centros educativos públicos.

El proyecto, desarrollado por Gesplan mediante un encargo cercano a los 260.000 euros, analizará en tiempo real el impacto de las altas temperaturas para estudiar la resiliencia climática y las condiciones de habitabilidad de las aulas.

Episodios de calor

Al respecto, Cabrera ha explicado que con estos dispositivos se podrá determinar «en cada momento» el estado de los centros y evaluar cómo los episodios de calor extremo afectan «al desarrollo de la actividad educativa».

De esta forma, el Ejecutivo autonómico prevé obtener información objetiva para definir estrategias de adaptación que garanticen unas condiciones adecuadas de confort térmico y ambiental en el entorno escolar.

La herramienta cuenta con una plataforma web de monitorización, análisis y gestión de datos que ya se encuentra operativa.

Centros participantes

Actualmente, recibe información en tiempo real gracias a la instalación de 240 sensores distribuidos entre espacios interiores y exteriores de los 120 centros participantes. Estos dispositivos miden de forma continua parámetros como la temperatura, la humedad relativa y la concentración de CO2.

La información generada por los sensores ha servido también para actualizar los criterios de aplicación del ‘Protocolo de actuación frente a episodios de altas temperaturas en los centros educativos públicos de Canarias’.

A partir del próximo curso, la toma de decisiones se adaptará a las condiciones reales de cada zona del archipiélago, estableciendo el ámbito municipal como la unidad mínima para declarar situaciones de alerta o alerta máxima.