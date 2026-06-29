Las temperaturas podrían alcanzar o superar los 37 grados en diversas zonas de la isla

El calor podría llegar o incluso superar los 37 grados este martes en la vertiente este, sur y oeste de Gran Canaria, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que este lunes ha actualizado el mapa de avisos para los próximos días.

La Aemet eleva a nivel naranja el aviso por calor en Gran Canaria para el martes. Imagen de la AEMET

Este episodio de altas temperaturas, mala mar y viento afectará especialmente a la isla de Gran Canaria que, además del aviso naranja en estas zonas, mantiene el amarillo por temperaturas de hasta 35 grados en las cumbres insulares y la cuenca de Tejeda

Este es el mismo nivel que tendrá por viento con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y por fenómenos costeros con fuerza 7.

Niveles máximos al mediodía

Según la Aemet, en lo que respecta a las temperaturas, se espera que los niveles máximos de calor se produzcan entre las 11 de la mañana y las siete de la tarde, periodo en el que regirá el aviso naranja

El aviso amarillo por calor, que está activado desde este mismo lunes en la isla redonda, se extenderá mañana a La Palma, La Gomera, El Hierro y el este, sur, oeste de Tenerife, así como su área metropolitana.

También hay activados para este lunes avisos de nivel amarillo por viento y mala mar en Gran Canaria, Lanzarote, la Gomera, El Hierro y Tenerife, y se mantendrán igual paraeste martes.