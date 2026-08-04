Nueva jornada de calor en Canarias, con temperaturas especialmente significativas en La Palma y Gran Canaria, con valores cercanos o incluso superiores a los 40 grados

Primera ola de calor del verano en Canarias. Imagen EP

Canarias afronta este martes una jornada más de altas temperaturas en lo que es ya la primera ola de calor del verano, un episodio de altas temperaturas que mantiene al Archipiélago bajo un intenso ambiente cálido y que volverá a dejar registros cercanos o incluso superiores a los 40 grados en Gran Canaria. En el resto de las islas, los termómetros también alcanzarán valores elevados, con máximas que puntualmente rondarán los 40 grados.

La previsión para las próximas horas apunta a que el calor será especialmente intenso en La Palma, donde las temperaturas podrían ser incluso superiores a las de las jornadas anteriores. En términos generales, sin embargo, el episodio mantendrá valores similares a los registrados durante los últimos días en buena parte de Canarias.

Será nuevamente Gran Canaria la isla donde se esperan los registros más extremos, con temperaturas que previsiblemente alcanzarán o superarán los 40 grados. En otras islas también se rozará esta cifra de forma puntual, mientras que en las zonas costeras del sur las temperaturas continuarán siendo especialmente elevadas, con numerosos puntos por encima de los 35 grados.

Avisos por altas temperaturas. Gráfico Aemet

El viento, otro factor a tener en cuenta

El calor no será el único elemento meteorológico destacado durante la jornada. El viento alisio soplará de moderado a fuerte, con rachas que ya durante la madrugada han superado localmente los 70 kilómetros por hora.

La intensidad del viento aumentará especialmente durante las horas centrales del día y afectará de manera más notable a las zonas costeras, donde se esperan nuevamente rachas fuertes.

Esta situación también tendrá reflejo en el estado del mar. Canarias mantiene una prealerta por fenómenos costeros, debido al viento fuerte en alta mar entre las islas, que favorecerá un incremento del oleaje.

En buena parte de las zonas de baño del Archipiélago podrán registrarse olas de alrededor de un metro y medio o incluso superiores de forma local, por lo que se recomienda extremar las precauciones en playas y zonas próximas al litoral.

El litoral puede convertirse en una de las opciones para intentar aliviar las altas temperaturas, aunque tampoco será ajeno al episodio de calor. Especialmente en las costas del sur de las islas, los termómetros continuarán marcando valores muy elevados, con temperaturas que en muchos casos superarán los 35 grados.

La combinación de calor intenso, viento y condiciones marítimas adversas obliga así a mantener la precaución durante una jornada en la que Canarias afronta oficialmente su primera ola de calor del verano.