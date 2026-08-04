El repunte del desempleo registrado el pasado mes responde principalmente al efecto estacional asociado a la finalización del curso escolar

El desempleo registrado en Canarias se situó en julio en 144.168 personas, 6.920 menos que hace un año, lo que supone una reducción interanual del 4,58 %. En comparación con el mes anterior, aumentó en 1.759 personas (1,24 %), una evolución que responde, principalmente, al comportamiento estacional asociado a la finalización del curso escolar, con el consiguiente incremento del desempleo en las actividades relacionadas con la educación.

Canarias cierra julio con casi 7.000 desempleados menos en un año / Imagen archivo

El paro de larga duración volvió a descender el séptimo mes del año hasta situarse en 63.349 personas, su nivel más bajo desde 2009. En comparación con junio, bajó en 174 personas y, en relación con el mismo mes del año anterior, en 4.862 (-7,13%).

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, señaló que «estas cifras responden al comportamiento habitual del mercado laboral en un mes marcado por la finalización del curso escolar. Se trata de una evolución estacional que explica el incremento registrado durante este mes».

Un mayor impacto en el sector educativo

León subrayó que «lo importante es que Canarias cuenta hoy con cerca de 7.000 personas desempleadas menos que hace un año y que el paro de larga duración continúa descendiendo. Son datos que reflejan que las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo también se están beneficiando de esa evolución positiva. En julio, buena parte del incremento del desempleo se concentró en la actividad de Educación, que registró 1.624 personas desempleadas más como consecuencia de la finalización de numerosos contratos vinculados al curso académico».

Por el contrario, durante julio el paro descendió en sectores como la Hostelería, con 180 personas desempleadas menos (-1,28 %), y la Industria, donde el número de personas desempleadas se redujo en 31 personas (-0,61%).

Aumento de la contratación

Por su parte, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, explicó que «julio tiene un comportamiento diferente al de otros meses por el efecto de la estacionalidad. Por eso es importante fijarse también en otros indicadores, como el aumento de la contratación, con más de 70.000 contratos firmados durante el mes, o el crecimiento de la contratación indefinida, que reflejan el dinamismo del mercado laboral en Canarias».

De los 70.258 contratos registrados en julio, 30.202 fueron indefinidos (42,99 %), una modalidad que sumó 1.056 contratos más que hace un año, lo que supone un incremento interanual del 3,62 %

Evolución por islas

La evolución interanual por islas mantiene una tendencia favorable en la mayor parte del Archipiélago. En comparación con julio de 2025, el número de personas desempleadas se redujo en Gran Canaria, con 3.780 menos (-5,72 %); Tenerife, con 2.855 menos (-4,39 %); Lanzarote, con 172 menos (-2,39 %); Fuerteventura, con 72 menos (-1,28 %); y La Gomera, con 67 menos (-7,40 %).

La Palma se mantuvo prácticamente estable, con tres personas desempleadas más (0,05 %), mientras que El Hierro registró un incremento de 23 personas (4,50 %). En la evolución mensual, el desempleo aumentó en el resto de las islas, mientras que La Gomera fue la única que registró un descenso, con 32 personas menos (-3,68 %).