El tiempo da un nuevo giro este viernes, en el que se notará una bajada de las temperaturas y el viento soplará con mucha fuerza en las cumbres y las vertientes noroeste y sureste de las islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias un descenso de ligero a moderado en las temperaturas máximas y viento del nordeste moderado, que irá acompañado de probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas durante la madrugada.

Imagen de archivo | Europa Press

Nubes en las más orientales

Los cielos estarán nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte del resto de las islas, con apertura de algunos claros a lo largo de la tarde, especialmente en las islas orientales.

En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan lloviznas en el norte de las islas montañosas durante la madrugada y al anochecer.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas registrarán un descenso ligero a moderado.

El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, y con probables rachas muy fuertes en cumbres y en las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas durante la madrugada.

En el mar, prevé viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6, arreciando ocasionalmente a 7; fuerte marejada, localmente gruesa y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.