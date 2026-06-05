Mogán iniciará el 9 de junio su plan de movilidad para la visita papal en Arguineguín

El acto en el muelle de esta localidad grancanaria dará lugar el próximo 11 de junio

El Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, informó este viernes de que los cortes de calles por el acto que el papa León XIV protagonizará el 11 de junio en el muelle de Arguineguín darán comienzo el martes a las 00:01 horas.

Estos cortes consistirán en la prohibición de circular y estacionar en la avenida Manuel Álamo Suárez (Carpintero de Ribera / antigua avenida del Muelle), salvo vehículos autorizados.

Desde el miércoles 10 de junio, a partir de las 8:00 horas y hasta que finalice la visita, la retirada del vallado y las labores de limpieza, se prohibirá estacionar en la Plaza Negra, calle José Manuel Álamo Santana, Juan Juana y Marrero Rodríguez (nº 28–42).

Esta indicación también afectará a las calle Alcalde Paco González, Alfonso Quesada, Perímetro de Plaza Negra, y la Plaza de Las Marañuelas.

Por otro lado, la Plaza Negra será el punto de llegada de las guaguas acreditadas para el acto del muelle, por lo que deberá permanecer completamente despejada, ha precisado la corporación local en un comunicado.

Cortes de calle y controles

El próximo 11 de junio se podrá acceder a Arguineguín con normalidad desde la GC-1 y la GC-500 hasta las 9:30 horas. A partir de entonces, solo podrán acceder los vehículos acreditados para el acto previsto en el muelle.

Además, se establecerán tres filtros de control en la GC-1 en el tramo de acceso a la localidad: uno en el kilómetro 52 de la GC-1 (primer desvío directo a Arguineguín desde la autovía), otro en el puente (una vez pasado el primer desvío) y un tercero en la zona de confluencia con El Pajar.

Estos filtros estarán operativos desde las 7:00 horas, pudiendo adelantarse o modificarse por motivos de seguridad.

Arguineguín en una imagen de archivo | FrodeCJ

Por otro lado, este mismo día, a partir de las 00:01 horas, queda prohibida la circulación en las calles José Manuel Santana García y Juan Juana, y Damasco permanecerá cerrada en su tramo inferior durante toda la jornada, concretamente, desde la rotonda del ancla y hasta la cuña de tierra anexa al edificio de Servicios Sociales.

Otras calles cerradas al tráfico entre las 9:30 y 13:30 horas serán Miguel Marrero Rodríguez (acceso a La Lajilla), Graciliano Afonso, Tomás Iriarte, Viera y Clavijo, Avenida Los Pescadores, Alonso Quesada, Domingo Suárez, Litoral de Tauro.

En la avenida del Manuel Álamo Suárez (Carpintero de Ribera), conocida como la avenida del Muelle, cerrada desde el 9 de junio, no se podrá estacionar, circular y tampoco podrá haber público. Además, la playa de Las Marañuelas se cortará a la mitad con vallado.

Lugares de estacionamiento

Las personas que deseen estacionar deberán hacerlo en la parte alta de la localidad. Así, estará disponible el tramo superior de la calle Damasco; calle Ithaisa; avenida Mencey, y avenida Aly.

Estas áreas estarán disponibles para los ciudadanos que lleguen con antelación al acto o necesiten estacionar en las inmediaciones.

Además de la suspensión lectiva decretada por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán suspende la actividad de la Escuela Infantil Municipal de Arguineguín. Además, permanecerá cerrado hasta las 15:30 horas.

Efectivos y cuerpo de seguridad

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, informó de que este despliegue, planificado durante meses por la Policía Local de Mogán junto a Guardia Civil, Policía Canaria, Protección Civil, servicios sanitarios y personal municipal, movilizará a más de 300 efectivos.

En concreto, participarán 50 agentes de la Policía Local de Mogán, la totalidad de la plantilla; 50 agentes de la Policía Canaria; y más de 200 agentes de la Guardia Civil, además de refuerzos de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, bomberos, equipos de intervención rápida y voluntariado de Protección Civil.

Bueno pidió a la ciudadanía «comprensión y colaboración ante un evento histórico que transformará durante unas horas la movilidad del municipio».