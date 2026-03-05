Desde las 22:00 horas Radio Televisión Canaria aborda lo que está ocurriendo en las Cañadas del Teide con los enjambres sísmicos detectados desde el pasado 9 de febrero

Panorámica de las Cañadas del Teide en Tenerife.

Esta noche en Radio Televisión Canaria nos rodeamos de profesionales expertos para contarte ¿Qué ocurre en el Teide?. ¿Hay probabilidad de una erupción a corto o medio plazo?. ¿Estamos preparados para afrontar esa posible erupción?

De todo ello, y cumpliendo con la vocación de servicio público, tratamos de dar respuesta en un programa de los Servicios Informativos donde analizamos los recientes enjambres sísmicos ocurridos en las Cañadas del Teide. Simultáneamente el programa se emite en Televisión Canaria y en la Radio Canaria desde las 22:00 horas.

Ofrecemos información basada en el conocimiento científico para responder a las preguntas de la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en Tenerife desde el pasado 9 de febrero . Analizamos esos enjambres sísmicos con datos oficiales alejados de las posibles especulaciones

El especial está conducido por Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria, y cuenta con el análisis técnico de Vicky Palma. También en plató, Marta Rodríguez detalla los principales indicadores con apoyo de grafismo en tiempo real. Desde la redacción, Clara Morell recoge las preguntas de la audiencia.

Contamos con la opinión experta de Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del PEVOLCA; Luca D’Auria, directora del Área de Vigilancia Volcánica; Vicente Soler, vulcanólogo; y Nieves Sánchez, directora de Riesgos Geológicos del IGME-CSIC.

También con el análisis riguroso de Montserrat Román, jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias. Rubén Fernández, técnico de Protección Civil en Candelaria y director técnico del PEVOLCA durante la erupción del Tajogaite en La Palma. Néstor Padrón, jefe de Protección Civil del Cabildo de Tenerife; y la especialista en comunicación en Emergencias, Fátima Martín.

Trataremos además temas didácticos y prácticos como los protocolos de seguridad en colegios o los planes de emergencia municipales. También qué hacer en caso de un terremoto o cuál debe ser el contenido de la mochila de evacuación.

Tenerife ha vivido seis erupciones a lo largo de los siglos

Existen una serie de erupciones históricas documentadas. En Tenerife son seis, más o menos una por siglo. Las seis más recientes ocurridas en Tenerife son estas.

• Erupciones de los años 1704-1705: Tuvieron lugar a través de tres focos de emisión: Siete Fuentes, volcán de Fasnia y montaña del Valle • Erupción de Trevejos o de Garachico (1706): a unos 8 kilómetros al sur de la villa de Garachico • Erupción de Chahorra (1798): La erupción se produjo en el Pico Viejo el día 9 de junio de 1798 y terminó el 8 de septiembre del mismo año • Erupción de Chinyero (1909): Empezó el día 18 de noviembre de 1909 y duró 10 días.

La red de sismógrafos permite monitorizar de forma constante lo que ocurre bajo tierra

En Canarias se vigila de forma permanente por los científicos todos los movimientos que ocurren bajo tierra



Instalan un inclinómetro a 30 metros para medir la deformación del terreno en Tenerife

Los científicos han instalado en Tenerife el primer inclinómetro situado a 30 metros de profundidad. Un instrumento diseñado para medir variaciones en el plano horizontal del terreno y detectar posibles deformaciones del suelo.

