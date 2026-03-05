Desde la pasada noche se han registrado más de un centenar de eventos sísmicos en el Teide, que ha vuelto ha experimentar actividad después de una semana de parón

Incremento de la sismicidad en el Teide. Imagen IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado desde la pasada medianoche más de un centenar de movimientos sísmicos bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife.

En concreto, son 114, entre pulsos y eventos híbridos, desde el primero a las 23.20 horas, y aún continúa la actividad a primera hora de este jueves, detallan fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que inciden en que no son de la misma familia de los siete enjambres sísmicos del pasado febrero.

En volcanes activos pueden registrarse distintos tipos de señales sísmicas. Los terremotos volcano-tectónicos se originan por la fracturación de las rocas debido a cambios de presión en el subsuelo. También existen eventos directamente relacionados con el movimiento de fluidos hidrotermales (mezclas de agua y dióxido de carbono a alta presión y temperatura) que circulan por sistemas de fracturas. La vibración generada por estos procesos se registra por los sismómetros en superficie.

Profundidad entre los 8 y los 14 kilómetros

En el visor de actividad sísmica del IGN, cuyos datos son de acceso libre, se puede constatar que la profundidad de estos terremotos oscila entre los 8 y los 14 kilómetros, y que los de mayor magnitud son dos de 1,6 mbLg, aunque, de momento, todos imperceptibles para la población.

La actividad sísmica en las cercanías del Teide ha regresado así tras casi una semana de parón desde que finalizara el séptimo de los enjambres de cientos de pequeños terremotos que se registraron en esa zona en febrero, todos imperceptibles, salvo para los instrumentos.

Tal y como explicara el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, estos últimos eventos no son enjambres sino terremotos con mayor contenido en altas frecuencias, similares a los de que de vez en cuando se registran en esa misma zona desde hace años.

Domínguez cree que la actividad sísmica de baja frecuencia del 7 al 10 de febrero pasado, que hasta entonces no se había observado con tanta duración y continuidad, respondió a una acumulación de fluidos y a una sobrepresión que desencadenó en los enjambres posteriores.

«Eso no lo hemos vuelto a ver, pero no quita para que se pueda repetir», señala el director del IGN en Canarias, quien insiste en el mensaje de que ni los enjambres ni los terremotos de las últimas horas son precursores de una erupción ni a corto ni a medio plazo, es decir, semanas o meses.