Radio Televisión Canaria analiza este jueves, a las 22:00 horas, el repunte de la actividad sísmica en Tenerife

Radio Televisión Canaria presenta este jueves 5 de marzo un programa especial de los Servicios Informativos para analizar el reciente aumento de los movimientos sísmicos en el entorno del Teide, en Tenerife. El espacio, titulado ‘¿Qué ocurre en el Teide?’, arrancará en directo a las 22:00 horas y se emitirá de forma simultánea en Televisión Canaria y la Radio Canaria para explicar con rigor qué está pasando bajo la isla, qué escenarios manejan los expertos y si existe relación con un posible proceso eruptivo.

Durante los 90 minutos de emisión, la cadena ofrecerá información detallada y basada en datos científicos para responder a las preguntas que se ha planteado la población desde que se detectara el aumento de la actividad el pasado 9 de febrero. Este despliegue de servicio público busca contextualizar los seísmos recientes, diferenciando la información oficial de la especulación para trasladar un mensaje de claridad a la ciudadanía.

El especial estará conducido por Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria, y contará con el análisis técnico de Vicky Palma. También en plató, Marta Rodríguez detallará los principales indicadores con apoyo de grafismo en tiempo real. Desde la redacción, Clara Morell recogerá las preguntas de la audiencia, mientras que Alba Grillo y Mary Martín aportarán información sobre las últimas mediciones de gases y los protocolos preventivos en vigor.

Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria, conducirá este especial en directo.

Marta Rodríguez (izquierda) detallará los principales indicadores y Vicky Palma (derecha) se ocupará del análisis técnico.

Ciencia y seguridad ante el riesgo volcánico

El programa estará dividido en dos mesas de análisis. En la primera, centrada en la vertiente científica, participarán Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del PEVOLCA; Nemesio Pérez, director de INVOLCAN; Luca D’Auria, directora del Área de Vigilancia Volcánica; Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC; y Nieves Sánchez, directora de Riesgos Geológicos del IGME-CSIC.

En este contexto, ¿está Tenerife prevenido ante lo que pueda pasar? La presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, responderá a esta y otras preguntas en una entrevista con Fátima Plata.

A continuación, una segunda mesa de análisis se centrará en la seguridad con diversos expertos en emergencias. Ellos son Montserrat Román, jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias; Rubén Fernández, técnico de Protección Civil en Candelaria y director técnico del PEVOLCA durante la erupción del Tajogaite en La Palma; Néstor Padrón, jefe de Protección Civil del Cabildo de Tenerife; y la especialista en comunicación en Emergencias, Fátima Martín.

El especial también tratará temas prácticos como los protocolos en colegios, los planes de emergencia municipales, qué hacer en caso de un terremoto o cuál debe ser el contenido de la mochila de evacuación. Asimismo, se ofrecerá una explicación sobre el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias (PEVOLCA), el único plan que permanece de forma permanente en situación de prealerta en el archipiélago.

Desde las 22:00 horas y durante 90 minutos en riguroso directo, el especial contará con la participación de expertos y ofrecerá dos mesas de debate.

Un mensaje de serenidad y prevención

Mayer Trujillo destaca la importancia de este programa para los ciudadanos: «Nuestra misión es transformar la inquietud en conocimiento. Con este especial, no solo aportamos información de última hora, sino el análisis de los mejores expertos para que la ciudadanía comprenda qué ocurre bajo el suelo de Tenerife. Es un ejercicio de transparencia y calma fundamentado en la ciencia». Trujillo añade que otro de los objetivos de esta emisión es “traducir muchos datos técnicos en un mensaje de serenidad y prevención».

Para dar prioridad a esta cobertura de servicio público, la programación de la noche sufrirá modificaciones. El programa ‘1 Hora Menos’ reducirá su tiempo de emisión habitual y el ‘Telenoticias 2’ concentrará su información general en un bloque de 30 minutos, dando paso puntualmente a las 22:00 horas al inicio del programa.

Con este especial informativo, Radio Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público esencial, ofreciendo a la ciudadanía una cobertura rigurosa, contrastada y centrada en la prevención, en un momento en el que la información veraz resulta clave para afrontar con serenidad cualquier escenario.