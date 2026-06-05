RTVC cierra mayo con un repunte en su visibilidad web y un crecimiento generalizado en todas sus redes sociales

La actualidad informativa marcada por el Día de Canarias, el deporte y la próxima visita papal han impulsado los indicadores digitales del ente público

Virginia Gallo, adjunta a la Dirección de Informativos para el área digital.

La página web y las redes sociales de Radiotelevisión Canaria han cerrado el mes de mayo con un incremento en el volumen de usuarios que eligen sus canales para informarse y entretenerse. La cobertura de la actualidad de las Islas y el seguimiento al minuto de los principales acontecimientos del archipiélago han impulsado la presencia digital de la cadena autonómica de manera transversal. Gracias a este arraigo, la web oficial rtvc.es alcanzó los 17,5 millones de impresiones, mientras que el perfil de Instagram destacó de forma notable al registrar más de 24 millones de reproducciones en el mes, de forma paralela a TikTok, donde se duplicaron las reproducciones.

Este interés de los canarios y canarias por las noticias de proximidad se ha convertido en el principal motor de tráfico digital de la cadena durante todo el mes. Entre los contenidos más seguidos, ha destacado la cobertura sobre la situación sanitaria ligada al hantavirus, la programación especial de cercanía con motivo del Día de Canarias y los vídeos cortos que preparan el terreno ante la próxima visita del papa León XIV al archipiélago. De igual modo, la recta final del calendario futbolístico ha movilizado a miles de aficionados a través de las pantallas, impulsada por los playoffs de Las Palmas, el ascenso del CD Tenerife y el tirón del documental sobre el jugador canario Pedri.

La web corporativa sigue creciendo en visibilidad y se encuentra en su nivel máximo de los últimos años. En este contexto, Virginia Gallo, adjunta a la Dirección de Informativos para el área digital, señala que “en los últimos meses hemos reforzado una estrategia de redacción muy centrada en la proximidad y en la utilidad informativa para la ciudadanía canaria. Eso implica priorizar lo que ocurre en el día a día del Archipiélago y trabajar la inmediatez sin perder el contexto. Ese ajuste en la forma de contar las noticias, sumado a una mayor optimización SEO y a la coordinación con redes sociales, nos está permitiendo mejorar la visibilidad de la web y consolidarla como un medio de referencia para informarse de lo que pasa en Canarias».

Estadística de la web en el mes de mayo en la que generó 17,5 millones de impresiones, 231 mil clics y posición media de 8,6.

Nuevas narrativas a través del vídeo en Instagram, TikTok y YouTube

Más allá de la lectura tradicional de noticias en texto, este consumo de actualidad se ha trasladado con fuerza hacia los perfiles sociales oficiales de la cadena donde la apuesta estratégica por los formatos en vídeo corto ha marcado la pauta del mes. Esta tendencia se refleja notable en Instagram, plataforma que acumuló más de 24,6 millones de reproducciones de vídeo, con más de 2,3 millones de cuentas alcanzadas y cerró el periodo con una comunidad de 123.000 seguidores. En esa misma línea de interacción en tiempo real, la red social X, antiguo Twitter, sumó 3,2 millones de impresiones, superando el impacto de meses anteriores marcados por grandes coberturas meteorológicas.

Sin embargo, el fenómeno de consumo audiovisual más destacado se ha vivido en TikTok, un entorno donde RTVC registró un aumento del 116% en sus visualizaciones mensuales hasta rebasar la barrera de los 10 millones de reproducciones. La interactividad en esta red también ha escalado con un repunte del 80% en los «me gusta» y un 146,9% en el volumen de comentarios, lo que consolida la cuenta oficial por encima de los 102.600 seguidores. Este crecimiento multimedia se completa con el comportamiento de los canales de YouTube, que sumaron 3,8 millones de reproducciones, un 18% más que en abril, y la rápida progresión de la red Threads, que ya alcanza los 3,6 millones de visualizaciones y los 39.400 seguidores.

Según Virginia Gallo, el consumo informativo ha cambiado y afecta a todas las edades, no solo a las más jóvenes. “Cada vez más personas acceden a la información a través de vídeo corto y formatos dinámicos, especialmente en redes sociales. Por eso estamos adaptando nuestros contenidos a ese entorno, sin perder el rigor periodístico, pero incorporando narrativas más directas, visuales y pensadas para plataformas como Instagram, Tik Tok o YouTube Shorts. El objetivo es acercar la actualidad de Canarias en los formatos en los que ya se consume la información en el día a día», explica Gallo.

Especialización deportiva y la ventana al consumo a la carta

Esta buena línea de datos se refleja también en los perfiles dedicados exclusivamente a la información deportiva donde se ha comenzado a establecer una estrategia muy directa, en los puntos claves de la actualidad informativa, “acercándonos a los aficionados y con retransmisiones deportivas en directo de diferentes deportes”, comenta la responsable del área digital. Una apuesta que en mayo, en la recta final de las competiciones, “también hemos conseguido hitos en los perfiles de deportes de Televisión Canaria”, añade.

Como cierre de todo este entorno digital, la televisión a la carta se consolida como la opción favorita de la audiencia para elegir qué ver y cuándo verlo. La aplicación Canarias Play despidió el mes de mayo con 22.934 usuarios activos y más de 285.000 páginas vistas. Al margen de las señales en directo de televisión y radio, el público acudió de forma masiva a internet para consumir programas propios de la casa, coronando como lo más visto al documental sobre la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ‘El sueño del sueño’, o los formatos para público joven ‘Sal de mi playlist’ y ‘Choss’, que este mes contó con la participación del cantante Quevedo.