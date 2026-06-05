Las empresas no prevén declarar festivo la visita del papa para sus empleados

El papa León XIV visitará Tenerife el próximo 12 de junio, un evento que provocará múltiple cortes en la movilidad

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife descartó este viernes la posibilidad de tratar el próximo 12 de junio, día en el que el papa visita Tenerife, como un día festivo, ante la dificultad que tendrán los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo por las restricciones a la movilidad.

Imagen de archivo | Sigre

Santiago Sesé, presidente de la Cámara, afirmó que las empresas, al igual que han hecho las Administraciones públicas, facilitan el teletrabajo siempre que sea posible, pero hay actividades en las que es necesaria la presencialidad para prestar servicios.

Buscar equilibrio entre presencialidad y teletrabajo

«Queremos ofrecer todas las facilidades posibles para un evento como este, pero también tenemos que prestar los servicios porque no puede ser de otra manera», señaló Sesé, y añadió que las empresas tratan de coordinarse con las autoridades para facilitar que los trabajadores puedan llegar a sus puestos.

«Tenemos que buscar equilibrios y dar todas las facilidades posibles«, y si una persona no puede llegar, «tendremos que buscar sustituciones con otros compañeros o lo que sea necesario», agregó la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez.

En su opinión, establecer un día festivo «no tiene mucho sentido porque, además, esta visita supone una oportunidad económica para la isla«. Según Pérez, combinar teletrabajo, presencialidad y facilidades «es la opción más eficiente».