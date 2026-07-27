Extinguido el incendio forestal de Guadalajara

El incendio de Guadalajara afectó a unas 2.800 hectáreas y ya se ha dado por extinguido después de una semana ardiendo

Extinguido el incendio forestal de Selas (Guadalajara). EFE/ Nacho Izquierdo

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio forestal que se originó el pasado martes en el término municipal de Selas (Guadalajara) y que ha afectado a unas 2.800 hectáreas.

A través de sus redes sociales, Infocam ha informado de que este incendio forestal ha quedado extinguido a las 20:10 horas de este domingo, toda vez que estaba controlado desde la noche del jueves 23 de julio.

Desalojos

Este fuego comenzó como un incendio de cuneta a la altura del kilómetro 40 de la N-211, entre Selas y Aragoncillo, si bien rápidamente las llamas pasaron a terreno forestal.

Debido a este incendio se tuvieron que desalojar las poblaciones de Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos, y se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los vecinos desalojados pudieron volver a sus viviendas a lo largo del miércoles 22 de julio y la UME se retiró del incendio a primera hora de este jueves.

En la extinción de este incendio han participado 28 medios aéreos, 64 terrestres y dos medios de coordinación y dirección, con 338 efectivos, en un dispositivo compuesto por medios de Castilla-La Mancha, el Gobierno central, la UME y otras comunidades autónomas.