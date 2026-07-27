El Tenerife CajaCanarias regresa del Campeonato de España absoluto con tres preseas: Yasiel Brayan Sotero con el bronce en disco y Pablo Gámez con otro tercer puesto en el decatlón

El club Tenerife CajaCanarias cerró este fin de semana una destacada participación en el Campeonato de España Absoluto, celebrado entre el 24 y el 26 de julio en Málaga, al regresar a casa con tres medallas —un oro y dos bronces— y numerosas actuaciones de nivel con una expedición formada por 24 atletas (16 hombres y ocho mujeres). El gran protagonista fue Jesús David Delgado, que revalidó el título nacional de los 400 metros vallas, confirmando una vez más su condición de referente del atletismo español.

Jesús David Delgado revalida el título de campeón de España con el Tenerife CajaCanarias

Triple podio

El internacional tinerfeño mostró un gran estado de forma desde las semifinales del viernes, donde dominó su serie con autoridad (50.52) para acceder con solvencia a la final. Ya el sábado, en una carrera marcada por el fuerte viento, volvió a imponerse con un tiempo de 49.73, proclamándose campeón de España por tercer año consecutivo. El atleta del Tenerife CajaCanarias afronta así la última etapa de su preparación antes del Campeonato de Europa de Birmingham.

Jesús David Delgado revalida el título de campeón de España con el Tenerife CajaCanarias

Sin embargo, la primera medalla para la expedición blanquiazul llegó el viernes por la noche gracias a Yasiel Brayan Sotero. Se colgó el bronce en lanzamiento de disco con un mejor intento de 60,11 metros, conseguido en su primer lanzamiento del concurso.

Yasiel Brayan Sotero conquistó el bronce en disco

El tercer metal del campeonato para el club lo firmó Pablo Gámez, que completó un excelente decatlón para subir al tercer escalón del podio con 7.589 puntos, mejorando además sus marcas personales en disco, pértiga y jabalina.

Pablo Gámez completó el medallero blanquiazul con otro tercer puesto en el decatlón

Cerca de la medalla

Muy cerca de ampliar el medallero estuvo también el lagunero Juan José de la Rosa, que rozó el podio en una final de altísimo nivel en los 400 metros lisos. El canterano terminó cuarto con 46.49, después de haber establecido en semifinales una nueva marca personal de 45.94, récord de Tenerife y segundo mejor registro de la historia del atletismo canario por debajo de los 46 segundos.

También destacó Samuel García, que alcanzó la decimosexta final de un Campeonato de España absoluto tras clasificarse con 46.20 en semifinales y concluir séptimo con 46.97.

En categoría femenina, Lucía Carrillo volvió a demostrar su excelente momento de forma. La velocista logró el pase directo a la final de los 200 metros tras imponerse prácticamente en su semifinal con 23.33. Finalizó posteriormente cuarta de España con 23.42, quedándose a las puertas del bronce.

También acarició el podio Lucía Curbelo, cuarta en triple salto gracias a un mejor intento de 12,91 metros, logrado en su primer salto del concurso.

Más presencia, más resultados

El resto de la expedición blanquiazul también dejó actuaciones destacadas durante el campeonato. En categoría masculina, Jorge Santana alcanzó las eliminatorias de los 100 metros lisos con un tiempo de 10.75. Mientras, Ioné Yanes disputó las series de los 200 metros (21.50).

En el concurso de longitud, Carlos Beltrán firmó una meritoria quinta posición con un mejor salto de 7,89 metros. Héctor Delgado, el atleta más joven de la competición con apenas 20 años, concluyó undécimo con un mejor intento de 7,44 metros. En lanzamiento de jabalina, Angelo Iaccarino fue duodécimo gracias a un mejor registro de 57,76 metros.

En pruebas combinadas, Javier Pérez, el atleta de mayor edad del decatlón con 38 años, finalizó sexto con 7.160 puntos, mejorando su marca de la temporada en cinco disciplinas. Juan Manuel Hernández terminó noveno con 6.804 puntos, tras unas combinadas muy regulares.

José San Pastor se vio obligado a abandonar la competición después de sufrir varios contratiempos en las pruebas de peso y altura. Por su parte, Brian Brito concluyó séptimo en la final de los 400 metros vallas (52.39). Pablo Martínez fue quinto en salto de altura con 2,06 metros, quedándose cerca de las medallas tras rozar el listón sobre 2,10 metros. Ignacio de Esquiroz no pudo finalizar su eliminatoria de los 110 metros vallas después de golpear la segunda valla.

Otras atletas en la competición

En la competición femenina también estuvieron presentes Eva Cárdenas, séptima en su serie de los 100 metros (11.96); Mar Segura, quinta en su semifinal de los 400 ml con 55.55; y Laura Rodríguez, que firmó un tiempo de 4:31.83 en las semifinales de los 1.500 metros. Lucía Morera dominó con autoridad su eliminatoria de los 100 metros vallas (13.68), clasificándose para semifinales, donde concluyó octava de su serie con 13.86. Además, el cuarteto formado por Lucía Carrillo, Lucía Morera, Eva Cárdenas y Ana Irene Elewe finalizó quinto en la final del relevo 4×100 metros, cruzando la meta en 45.91 tras competir por la calle siete. En pruebas combinadas, Carmen Ramos tuvo que abandonar el heptatlón tras completar cinco de las siete disciplinas, afectada por diversos contratiempos físicos y por las extremas temperaturas registradas durante la competición.

Con tres medallas nacionales, varios puestos de finalista y numerosas marcas de gran nivel, el Tenerife CajaCanarias pone el broche a un brillante Campeonato de España Absoluto, confirmando el excelente momento que atraviesa la entidad y el crecimiento de un proyecto que continúa consolidándose entre los grandes clubes del atletismo español.