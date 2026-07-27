Los incendios de Ávila y Madrid ya se han tocado y forman el mayor incendio de la historia de España con 50.000 hectáreas quemadas solo en Ávila

El mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas en la provincia de Ávila, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el de la vecina Comunidad de Madrid, según ha explicado a los periodistas Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Ávila.

Al hacer balance de la jornada de trabajo este domingo, Sen no ha querido decir que este domingo sea un punto de inflexión, pero sí que «se han podido desarrollar muchísimos trabajos de los programados«.

Vista del atardecer desde el pinar del barrio madrileño de La Elipa, influenciado por el humo del incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid. EFE/Francisco Camino

Ha llegado a Madrid, pero más débil

Después de días en los que parte de los esfuerzos se centraban en impedir que los incendios de Madrid y Ávila se juntaran, Nicanor Sen, acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Jorge Llorente, ha confirmado que «hoy -por el domingo-, ya han confluido estos dos incendios«, aunque ha indicado que «ya no es lo mismo que al principio, cuando venían con muchísima fortaleza».

Teniendo en cuenta las reproducciones que pueden tener lugar y el hecho de que haya ‘islas’ que no se han quemado debido a la velocidad a la que han pasado las llamas, el delegado del Gobierno en Castilla y León ha confirmado que se mantienen las 16 localidades desalojadas.

En este sentido, ha señalado que la decisión de realojar a los cerca de 40.000 desalojados se adoptará bajo la condición de «máxima garantía de seguridad».

Nicanor Sen, que ha destacado la «máxima colaboración» institucional y el «buen trabajo» de todo el dispositivo, ha cifrado en 160 los kilómetros de perímetro del mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas arrasadas hasta el momento.

Respecto a la previsión para este lunes, Sen ha apuntado que «se mantienen las temperaturas» y que será «un día similar» al domingo.

Captura de un video facilitado por la Guardia Civil, de la evolución del incendio en el suroeste de la Comunidad de Madrid.

Reabren un campin y regresan a una residencia de ancianos

Este lunes se va a reabrir el campin del El Escorial que fue evacuado con 4.500 personas por la gravedad de los incendios y los ancianos de la residencia de San Martín de Valdeiglesias trasladados a un colegio podrán volver al centro asistencial, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Al término de la última reunión del CECOPI, también se ha anunciado que este lunes se va a permitir durante una franja horaria todavía sin determinar que los ganaderos de las zonas afectadas puedan acceder a sus instalaciones para alimentar a los animales en condiciones de seguridad.

Serán los alcaldes de los municipios afectados los que comunicarán los horarios que se acuerden, según el delegado del Gobierno.

Estas medidas las adoptaron este domingo por la noche la dirección operativa de la emergencia, que no ha concretado los horarios en que se producirán todos los retornos, que se anunciarán a lo largo del día.

Además, este lunes se restablecerá el servicio de autobuses interurbanos entre Villamanta y Madrid para que las personas afectadas que lo necesiten puedan desplazarse a sus trabajos.

Francisco Martín ha insistido en pedir a la población prudencia, responsabilidad y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia.