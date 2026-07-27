Varios asesinados y heridos en un tiroteo en Seattle

Han detenido a una persona por el tiroteo en la zona de la Aguja Espacial de Seattle que ha dejado varios muertos y heridos

Ciudad de Seattle en una imagen de archivo. – Europa Press/Contacto/Bruce Chambers

La Policía de la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, ha detenido a una persona por el tiroteo acaecido este domingo en esa misma urbe, a causa del cual se han registrado «múltiples víctimas», algunas de ellas mortales.

No se ha especificado el número de fallecidos, ni tampoco el de personas heridas. La Policía de Seattle ha informado de la existencia de «múltiples víctimas» derivadas del tiroteo registrado en el Seattle Center.

Apenas unos instantes después de que fueran escuchados los disparos, el cuerpo policial publicó un comunicado en redes en el cual instó a la ciudadanía a evitar esa zona. Según medios estadounidenses como la CNN, en el lugar se celebraba un festival gastronómino a poca distancia de la icónica Aguja Espacial, emblemática torre de la ciudad.

Comunicado oficial

«Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Seattle que acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a un sospechoso», ha manifestado la oficina de la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson. Lo ha hecho a través de un comunicado en el cual ha señalado que esta noche toda su atención está focalizada «en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que están a su lado».

«La violencia armada cambia a las familias para siempre. Su trauma va mucho más allá de las personas alcanzadas por las balas. En los próximos días determinaremos lo que ha ocurrido y seremos transparentes con la ciudadanía sobre lo que hayamos averiguado», ha aseverado Wilson. La alcaldesa ha calificado lo sucedido de «acto de violencia atroz».