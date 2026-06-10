Los Mossos investigan el asesinato, ocurrido en plena calle Balmes, y buscan al autor, que huyó a pie tras el disparo

Un hombre ha muerto asesinado este martes tras recibir un disparo en la cabeza en plena calle Balmes de Barcelona, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi y a escasos metros de una comisaría de la Policía Nacional, según han informado fuentes policiales.

Agentes de los Mossos d’Esquadra junto en la calle Balmes, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, donde este miércoles un hombre ha sido asesinado a tiros. El crimen, que investigan los Mossos d’Esquadra, ha ocurrido a las 9:50 horas muy cerca de una comisaría de la Policía Nacional. EFE/ Alberto Estévez

El crimen ocurrió sobre las 9:50 horas, cuando la víctima caminaba por la confluencia de las calles Granada d’en Penedès y Balmes y recibió un disparo por la espalda en la cabeza, a apenas tres metros de la sede policial.

Los Mossos buscan al autor del crimen

Agentes de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de las diligencias y trabajan para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias y el móvil del tiroteo.

Los investigadores también toman declaración a testigos presenciales, que han señalado que el presunto autor sería un hombre que huyó a pie de la zona tras efectuar el disparo mortal.

Sin relación con la visita del papa

El lugar del crimen se encuentra cerca de la confluencia entre las calles Rosselló y Diagonal, punto desde el que esta tarde está previsto que salga el papamóvil con el que León XIV iniciará su recorrido hacia la Sagrada Familia. La zona permanece cerrada al tráfico por motivos de seguridad.

No obstante, fuentes policiales descartan cualquier relación entre el tiroteo mortal y la visita del papa a Barcelona, un evento que ha llevado a las fuerzas de seguridad a blindar la ciudad.

Este asesinato se produce dos días después de otro tiroteo mortal en la Zona Franca de Barcelona, donde un hombre murió en un patio interior de una manzana de la calle Mineria. En esa misma vía ya se registró otro asesinato por arma de fuego el pasado 16 de mayo.