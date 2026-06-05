La Policía Nacional arresta al presunto autor casi tres meses después de la agresión mortal ocurrida en marzo en el barrio de Schamann

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, detuvieron el pasado 3 de junio a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio, dentro del operativo denominado ‘Operación Zumo’.

Imagen de la noche de la agresión con arme blanca | Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

La investigación se centra en la muerte de un comerciante del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, cuya agresión se produjo en la noche del 15 de marzo de 2026.

Una agresión con arma blanca en plena vía pública

La víctima, propietario de un establecimiento comercial de la zona, apareció en el interior de su vehículo estacionado en la vía pública de la capital grancanaria con una herida por arma blanca en el brazo izquierdo.

Los servicios sanitarios trasladaron al hombre a un centro hospitalario, donde falleció al día siguiente a consecuencia de las lesiones sufridas, un hecho que generó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio.

Desde el primer momento, los investigadores activaron un amplio dispositivo policial para esclarecer lo ocurrido. Durante meses, los agentes practicaron numerosas diligencias que finalmente permitieron identificar y vincular al ahora detenido con la presunta autoría de la agresión.

Registro domiciliario y nuevas pruebas bajo análisis

Tras culminar esta fase de la investigación, la Policía Nacional detuvo al sospechoso y registró su domicilio, donde intervino diversos efectos que ahora permanecen bajo análisis para determinar su posible relación con el crimen.

Las actuaciones judiciales continúan bajo secreto de sumario, mientras los investigadores avanzan en el estudio de los objetos incautados y en la recopilación de nuevas pruebas.

El arrestado pasará este viernes a disposición judicial

La Policía Nacional prevé poner al detenido a disposición de la autoridad judicial competente durante la jornada de hoy, al tiempo que mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo policial ha subrayado la importancia del trabajo desarrollado durante estos meses, ya que ha permitido avanzar de forma significativa en la resolución de un caso que provocó una notable alarma social, especialmente por tratarse de una víctima muy conocida y querida entre los vecinos de Schamann.