La Policía Local busca al responsable del ataque a un hombre de 70 años, ocurrido en plena calle Pedro Infinito durante la noche del domingo

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria rastrea intensamente al responsable de una violenta agresión con arma blanca contra un hombre de aproximadamente 70 años. El suceso tuvo lugar en el barrio capitalino de Schamann, donde el atacante hirió de gravedad a la víctima antes de huir del lugar.

La policía busca al autor de una agresión con arma blanca en Schamann | Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

El incidente se registró este domingo, 15 de marzo, alrededor de las 23:30 horas. Los agentes de la Policía Local acudieron a la calle Pedro Infinito tras recibir un aviso del CEMELPA, que alertaba sobre la presencia de una persona inconsciente en la vía pública.

Una intervención de emergencia

Al llegar al punto indicado, los efectivos policiales localizaron al afectado en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas por arma blanca. Ante la situación crítica, los agentes prestaron los primeros auxilios de inmediato y solicitaron la intervención urgente de los servicios sanitarios, mientras procedían a acordonar la zona para preservar posibles pruebas.

Debido a la extrema gravedad que presentaban las lesiones, una ambulancia trasladó al herido a un centro hospitalario con la máxima celeridad. Varias patrullas policiales escoltaron el vehículo sanitario durante todo el trayecto para garantizar que el ingreso en urgencias se realizara sin contratiempos.

Actualmente, el cuerpo policial mantiene abierta una investigación para identificar al agresor y esclarecer las causas del ataque. Los investigadores analizan el entorno para descubrir los motivos que se esconden detrás de lo ocurrido. Por el momento, las autoridades han señalado que la primera hipótesis en la que se trabaja «es la del robo aunque no se descartan otras posibilidades».