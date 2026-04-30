Un estudio advierte del impacto directo de la contaminación en enfermedades cardiovasculares y la sitúa al nivel de factores como el tabaquismo o la obesidad

La contaminación del aire se ha consolidado como uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, con un impacto directo en la salud cardiovascular.

Un editorial publicado en la Revista Española de Cardiología, liderado por investigadores de la Universidad de La Laguna, advierte de que la exposición a contaminantes atmosféricos aumenta significativamente el riesgo de infarto y otras patologías.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación provoca alrededor de 8,1 millones de muertes al año, más de una de cada ocho en todo el mundo.

Sobre todo en áreas urbanas

Las partículas en suspensión y gases contaminantes, procedentes principalmente de la quema de combustibles fósiles y procesos industriales, se concentran sobre todo en áreas urbanas y pueden penetrar en el sistema respiratorio, causando graves efectos en la salud.

El estudio subraya que este factor está detrás del 28 % de las muertes por cardiopatía isquémica y no puede considerarse secundario.

Por ello, los expertos reclaman incluir medidas específicas para reducir la exposición a contaminantes dentro de las estrategias de prevención, al mismo nivel que otros riesgos como la hipertensión, la diabetes o el tabaquismo.