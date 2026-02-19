Dos bebés son hospitalizados en Canarias y ya recibieron el alta; en España se registran 41 casos

Nueve bebés afectados en Canarias por leches contaminadas con toxina cereulida, ninguno grave. Europa Press

Nueve bebés han resultado afectados en Canarias por síntomas gastrointestinales asociados al consumo de leches infantiles retiradas por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por la bacteria bacillus cereus.

Dos de los menores precisaron hospitalización, aunque en ningún caso se trató de cuadros graves y ambos se dieron de alta, según han confirmado el Gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad.

En el conjunto de España se han contabilizado 41 casos en diez comunidades autónomas —Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana—, con una media de edad de cuatro meses.

Se han emitido seis alertas

Trece bebés requirieron ingreso hospitalario, incluidos los dos de Canarias, y solo uno precisó atención en UCI al presentar además una infección respiratoria. Todos han evolucionado favorablemente.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido seis alertas entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero para coordinar la retirada de las fórmulas afectadas, en el marco de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.

El Ministerio de Sanidad ha notificado los casos al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y mantiene la coordinación con las comunidades autónomas y las autoridades europeas para seguir evaluando la evolución epidemiológica.