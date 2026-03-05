El simulacro de contaminación ambiental en el Puerto de Garachico forma parte de una jornada de sensibilización ambiental y seguridad dirigida a la comunidad portuaria

Puerto de Garachico. Imagen de Puertos Canarios

Puertos Canarios llevará a cabo este jueves, a partir de las 10:30 horas, un simulacro de contaminación ambiental en el Puerto de Garachico, situado en el norte de la isla de Tenerife. La actividad forma parte de una jornada de sensibilización ambiental y seguridad dirigida a la comunidad portuaria, con un enfoque formativo y preventivo.

El ejercicio tiene como objetivo practicar el despliegue, recogida y tratamiento de barreras y material absorbente ante un supuesto vertido durante el repostaje de una embarcación. De esta forma, se pretende reforzar la coordinación entre los distintos participantes y garantizar la correcta aplicación de los protocolos de seguridad, incluyendo el uso de equipos de protección individual (EPI), la revisión del inventario de materiales y la activación del Plan Interior Marítimo (PIM).

En el simulacro participarán oficiales de Puertos Canarios, con presencia de personal procedente del Puerto de Playa San Juan y del Puerto de la Cruz, así como guardias de seguridad, personal de limpieza y voluntariado de Protección Civil. También tomarán parte alumnado del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta y del IES La Guancha Jerónimo Morales Barroso, junto a representantes de la Cofradía de Pescadores de Garachico.

Asimismo, está confirmada la presencia y colaboración del Grupo de Rescate y Emergencia Garachico. A la dinámica formativa del ejercicio también se suma el Grupo de Salvamento y Rescate.

El simulacro se desarrollará en tierra

El simulacro se desarrollará íntegramente en tierra. Únicamente participará una embarcación en el agua, que permanecerá sin maniobras de navegación y servirá para recrear la situación de repostaje. Para simular el vertido se empleará agua dulce con colorante alimentario, sin utilizar sustancias contaminantes ni realizar ningún vertido al mar.

Con esta iniciativa, Puertos Canarios busca reforzar la cultura de prevención y la preparación ante posibles incidentes ambientales en el ámbito portuario, implicando tanto a profesionales del sector como a la comunidad educativa y social del entorno.