Seis futbolistas del Costa Adeje Tenerife han sido citadas con sus selecciones y han sumado minutos a sus trayectorias internacionales

Protagonismo blanquiazul en el parón internacional FIFA / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife vuelve a demostrar su peso en el panorama internacional del fútbol femenino, con la aparición de varias jugadoras en sus respectivos compromisos internacionales. Seis, en concreto, han sido las futbolistas citadas para disputar los compromisos oficiales y amistosos de la FIFA.

Las jugadoras sudamericanas

En cuanto a los compromisos disputados en Sudamérica, la vinotinto de Nay Cáceres y Bárbara Martínez ‘Pola’ certificó su participación en la repesca para el Mundial de 2027. Ambas jugadoras blanquiazules fueron protagonistas y partieron de inicio en el decisivo empate (1-1) ante Uruguay, disputado el pasado martes 9 de junio.

Por su parte, la Argentina de Paulina Gramaglia empató (1-1) contra Perú y se impusó (1-0) ante Ecuador. De esta manera, la selección Argentina selló la plaza directa para la próxima Copa del Mundo y cerró la Liga de Naciones Sudamericana como subcampeona.

Las jugadoras africanas

En el continente africano, la representación blanquiazul también tuvo un papel muy destacado. La selección de Mali, con Fatou Dembelé en sus filas, jugó dos encuentros amistosos frente a Burkina Faso. Ambos choques terminaron en empate: el primero sin goles (0-0) y el segundo con un disputado 2-2. Por otra parte, los amistosos disputados por la Costa de Marfil de Koko Ange se saldaron con un balance positivo tras lograr una victoria (3-0) y un empate (0-0) ante el combinado de Cabo Verde.

Las jugadoras europeas

Finalmente, en el marco europeo, Aleksandra Zaremba disputó dos encuentros con la selección de Polonia. El primero de ellos fue ante Francia, que terminó con una derrota por 0-2. El segundo compromiso midió a las polacas contra Países Bajos, finalizando también con un resultado desfavorable (1-3).