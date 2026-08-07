El SUC indica como actuar ante traumatismos por caídas

Los profesionales del SUC insisten en la importancia de vigilar los signos de alarma en una persona que haya sufrido un traumatismo craneoencefálico

Las caídas en zonas rocosas de la costa o por resbalones en piscinas son frecuentes en la época estival y son numerosas las emergencias que atienden los coordinadores sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En concreto, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por traumatismos y golpes en la cabeza.

Imagen cedida RTVC

Gravedad del traumatismo

Los profesionales del SUC insisten en la importancia de vigilar los signos de alarma en una persona que haya sufrido un traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, como la alteración de conciencia o la somnolencia. Así como, la tendencia a dormir, náuseas y/o vómitos y hemorragia o pérdida de sangre por oídos o nariz. Cualquiera de ellos indica que la gravedad del traumatismo es mayor de lo que inicialmente se pudiera pensar.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, los coordinadores sanitarios insisten en que hay que actuar con rapidez. Todo ello, con el fin de evitar complicaciones posteriores y evitar un empeoramiento del herido.

Además, estos síntomas pueden ir acompañados de otros como. Entre ellos, el dolor fuerte de cabeza, o hematomas alrededor de los ojos. Así como, de las orejas y alteración en el tamaño o simetría de las pupilas, bien demasiado grandes o pequeñas o con tamaños diferentes.

Si se trata de una caída de altura, es de vital importancia no mover al herido y esperar la intervención del personal sanitario, ya que puede haber provocado lesiones en la columna vertebral, especialmente de las vértebras cervicales.

Medida adicional

Mientras llegan los recursos sanitarios más adecuados al tipo de incidente, la persona que se encuentra al lado del herido debe verificar el estado de alerta o conciencia del afectado, si respira correctamente y comprobar la presencia de pulso. Estos datos deben ser comunicados inmediatamente al médico o enfermero coordinador por si fuera necesario tomar algún tipo de medida adicional.

Por último, el SUC recuerda que, aunque no aparezca ningún signo de alarma, todo traumatismo en la cabeza, causado por mecanismos considerables como caídas, trauma craneal posterior a un desvanecimiento, etc. debe ser valorado por un médico a la mayor brevedad posible.

Nivel de gravedad

Cuando el traumatismo se produce en otra parte del cuerpo como las extremidades, si se desconoce el nivel de gravedad, no debemos mover el miembro afectado, mientras que si la zona presenta inflamación debemos aplicar frío local hasta que pueda ser valorado por un médico.

En el caso de las lesiones más graves, valoraremos si hay deformidad, sangrado o imposibilidad de movimiento en cuyo caso será necesario contactar con el SUC para que un coordinador sanitario nos indique cómo actuar.