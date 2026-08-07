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Un hombre resulta herido grave tras caer por un barranco en Gran Canaria

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El afectado, de 55 años, sufrió un traumatismo craneal y fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Un hombre de 55 años ha resultado herido de gravedad tras precipitarse desde una altura de 15 metros en un barranco de la Avenida de Moya, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Cecoes 112
Imagen de archivo. Cecoes 112

El incidente se produjo sobre las 21:12 horas de este jueves, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que comunicaba la caída. El Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Amplio despliegue para trasladar al herido desde el barranco

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, junto al personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios valoraron al afectado, que en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo craneal.

Tras estabilizar al herido, el personal sanitario lo trasladó en estado grave en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Los agentes se encargaron de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

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