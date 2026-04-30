Baja un un 9,81% la siniestralidad laboral en Canarias

Por sectores de actividad, entre enero y marzo, la reducción de la siniestralidad también ha sido generalizada

La siniestralidad laboral ha bajado un 9,81 % en Canarias en el primer trimestre de 2026 frente a un año atrás, un descenso que ha valorado este jueves la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno regional, Jéssica de León, con motivo de la celebración esta semana del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Índice de incidencia

En un comunicado, De León ha explicado que «en el primer trimestre del año ha habido un 7,1 % menos de accidentes laborales que en 2025, y, si se tiene en cuenta que hay más personas trabajando, la mejora es todavía mayor, con una bajada cercana al 10 % en el índice de incidencia, que mide el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores».

Imagen cedida.

En términos globales, durante el primer trimestre de 2026 se registró un total de 5.488 accidentes de trabajo con baja, lo que supone 418 accidentes menos que en el mismo periodo de 2025.

Ha habido una reducción del 6,92 % en accidentes leves. Además, 25 % en graves y del 50 % en accidentes mortales. Todo ello, según la nota, que destaca que el grado de incidencia ha descendido de forma significativa.

Por tanto, un 3,94 % menos en la provincia de Las Palmas, un 16,81 % en Santa Cruz de Tenerife y un 9,81 % en el conjunto de Canarias.

Volumen de empleo

Por sectores de actividad, entre enero y marzo, la reducción de la siniestralidad también ha sido generalizada. Destaca especialmente el descenso en Agricultura y Pesca (-17,5%), seguido de Industria (-9,3%), Construcción (-8,18%) y Servicios (-6,17%), este último con el mayor volumen de empleo y de accidentes.

La consejera ha señalado que, en cuanto a la tipología de los accidentes, «las formas más frecuentes continúan siendo los golpes derivados de caídas del trabajador, los sobreesfuerzos físicos y los contactos con agentes cortantes, mientras que los accidentes ‘in itinere’, los que se producen en los desplazamientos al trabajo, también han disminuido durante los tres primeros meses del año, con setenta y ocho casos menos«.

Los datos reflejan también que Gran Canaria y Tenerife concentran el mayor número de accidentes debido a su mayor peso poblacional y económico, si bien la evolución interanual muestra descensos significativos en la mayoría de las islas, ha recalcado.