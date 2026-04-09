El protocolo de actuación impulsará acciones conjuntas que mejoren la seguridad vial en el ámbito laboral y reducir así los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo

Firma del protocolo entre Empleo y la DGT. Imagen Gobierno de Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), y la Dirección General de Tráfico (DGT) han suscrito este jueves un protocolo general de actuación para impulsar acciones conjuntas que mejoren la seguridad vial en el ámbito laboral.

El objetivo de este protocolo, diseñado para un plazo inicial de dos años con la opción de extenderse por dos años más, es reducir los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo, tanto en desplazamientos durante la jornada laboral (in misión) como en los trayectos desde o hacia el lugar de trabajo (in itinere).

Más accidentes relacionados con el tráfico

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, aseguró que «en Canarias una parte de los accidentes laborales se produce en la carretera y los datos evidencian la necesidad de seguir reforzando las medidas dirigidas a reducir la siniestralidad laboral vinculada a la movilidad».

Durante su intervención, subrayó que en 2025 se registraron 500 accidentes laborales menos que en 2024, lo que refleja una disminución del índice de incidencia pese al aumento del número de personas ocupadas. No obstante, De León advirtió de la necesidad de reforzar la prevención en determinados ámbitos, entre ellos los accidentes de tráfico laborales, «que han experimentado un incremento y requieren una atención específica dentro del plan director del Icasel».

Según las cifras de siniestralidad, durante 2025 se registraron en las islas 3.675 accidentes in itinere, frente a los 2.675 de 2024, lo que supone un incremento de 1.000 casos. De ellos, 3.657 fueron leves, once graves y siete mortales.

En el caso de los accidentes in misión, en 2025 la cifra ascendió a 2.786, frente a los 1.121 del año anterior, con un aumento de 1.665 casos. De estos, 2.753 fueron leves, veintiséis graves y siete mortales.

Firma del protocolo entre Empleo y la DGT. Imagen Gobierno de Canarias

Jéssica de León destacó el papel clave de todos los agentes implicados, administración, tejido productivo y personas trabajadoras, en el esfuerzo conjunto para reducir los accidentes laborales de tráfico.

El acuerdo contempla la organización de seminarios, congresos y charlas para concienciar a empresas y trabajadores, así como el desarrollo de proyectos de investigación que permitan identificar las causas de estos accidentes. Además, se ofrecerá asesoramiento a las empresas para mejorar la seguridad vial en el entorno laboral y reforzar sus políticas preventivas.

Planes de movilidad sostenible

En este sentido, la consejera señaló que «con este compromiso nos adelantamos a la futura obligatoriedad de los planes de movilidad sostenible prevista para 2027, facilitando herramientas a las empresas para su adaptación». Asimismo, añadió que la iniciativa incluye «la creación de un sello de movilidad segura y sostenible en Canarias, orientado a reforzar la prevención de riesgos laborales y a generar entornos de trabajo más seguros».

De León recordó que la seguridad vial y la laboral es una tarea compartida y subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional y público-privada para avanzar hacia una movilidad laboral más segura.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico de Las Palmas, Eva María Canitrot, agradeció el trabajo conjunto entre administraciones y señaló que esta colaboración responde a un objetivo común de «avanzar hacia una Canarias más segura en todos los ámbitos».

Canitrot aportó datos sobre la siniestralidad vial en las islas y explicó que, en lo que va de año, se han registrado nueve fallecidos en vías interurbanas en Canarias, siete en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y dos en la de Las Palmas. Además, recordó que 2025 se cerró con cincuenta y tres víctimas mortales en este tipo de vías, sin incluir los accidentes en entornos urbanos ni los heridos graves o leves. Según indicó, una parte relevante de estos siniestros está relacionada con desplazamientos laborales, tanto in itinere como in misión.

La responsable provincial incidió en que la movilidad vinculada al trabajo representa una parte significativa de los desplazamientos diarios, por lo que debe ser objeto prioritario de las políticas de prevención. Además, advirtió de que los siniestros viales laborales tienen un importante coste humano y económico, derivado de la pérdida de productividad, las bajas laborales y el impacto en el sistema de cotizaciones y seguros.

Objetivo para 2030

Recordó que la Dirección General de Tráfico trabaja con el objetivo de alcanzar cero fallecidos y cero heridos graves en accidentes de circulación en 2050, con una meta intermedia de reducir en un 50% estas cifras para 2030, en línea con la estrategia de seguridad vial.

El director del Icasel, Elirerto Galván, destacó la puesta en marcha de medidas concretas para mejorar la seguridad vial laboral, entre ellas una campaña continua de información y sensibilización a lo largo de todo el año, en coordinación con la Dirección General de Tráfico. «Estas acciones estarán centradas en promover hábitos de conducción más seguros en los desplazamientos relacionados con el trabajo», señaló.

El responsable del Icasel también destacó la importancia de impulsar soluciones como el transporte colectivo en zonas con alta concentración de trabajadores, especialmente en áreas turísticas, así como la coordinación entre empresas y administraciones para mejorar la movilidad. En este sentido, defendió que el trabajo conjunto es clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro y eficiente en Canarias.