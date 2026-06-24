Dos vehículos colisionaron en las Ramblas, uno de ellos volcó sobre la calzada, a la altura de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife

Accidente de tráfico en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Imagen cedida

Un aparatoso accidente de tráfico registrado en la mañana de este miércoles ha provocado importantes retenciones en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El siniestro se produjo en las Ramblas, a la altura de la Plaza de Toros, tras la colisión entre dos vehículos.

Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos implicados volcó sobre la calzada y una persona quedó atrapada en su interior, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para proceder a su rescate.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que trabajan en la zona para atender a los afectados y restablecer la normalidad en la vía.

El accidente ha generado importantes retenciones de tráfico en este punto de la capital tinerfeña, especialmente en el entorno de la Plaza de Toros y las Ramblas de Santa Cruz, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y buscar itinerarios alternativos mientras continúan las labores de los servicios de emergencia.