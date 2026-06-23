Las Palmas de Gran Canaria reconoce a 16 personalidades y entidades con motivo del aniversario de su fundación

Las Palmas de Gran Canaria celebra el 548 aniversario de su fundación y, como cada año, reconoce a personas y entidades relevantes de la ciudad

Entrega este martes de los honores y distinciones a personalidades y entidades de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad. Se otorgarán ocho Medallas de Oro, y se nombrará a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos.

En el Auditorio Alfredo Krauss se entregarán los honores y distinciones de Las Palmas de Gran Canaria / Archivo

Medallas de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Hospital San José de Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Bientratar

La Coral Cantata del Real Club Victoria

La Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (FAFGC)

Clipper

Astilleros Canarios (Astican)

Asociación de Vecinos Artemi.

El cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo

Hijos Predilectos e Hijas Predilectas de Las Palmas de Gran Canaria

El compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito López

El futbolista Jonathan Viera Ramos

La bailarina y coreógrafa Dácil González Ruiz .

. A título póstumo se concederá esta distinción a la artista multidisciplinar Roberta Marrero Gutiérrez

Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas

El físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla Camino

E l jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Caminero Luna

La vicepresidenta de UNICEF Comité Canarias, Nereida Castro Martín

La catedrática de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Cecilia Dorado García

Horario y dónde ver en directo

El acto de Entrega de Honores y Distinciones 2026 de Las Palmas de Gran Canaria comenzará a partir de las 20:00 horas. Se podrá seguir en directo en rtvc.es a través del enlace del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su canal de YouTube.