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Las Palmas de Gran Canaria reconoce a 16 personalidades y entidades con motivo del aniversario de su fundación

Virginia Gallo
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Las Palmas de Gran Canaria celebra el 548 aniversario de su fundación y, como cada año, reconoce a personas y entidades relevantes de la ciudad

Entrega este martes de los honores y distinciones a personalidades y entidades de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad. Se otorgarán ocho Medallas de Oro, y se nombrará a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos.

En el Auditorio Alfredo Krauss se entregarán los honores y distinciones de Las Palmas de Gran Canaria / Archivo

Medallas de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

  • Hospital San José de Las Palmas de Gran Canaria
  • Asociación Bientratar
  • La Coral Cantata del Real Club Victoria
  • La Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (FAFGC)
  • Clipper
  • Astilleros Canarios (Astican)
  • Asociación de Vecinos Artemi.
  • El cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo

Hijos Predilectos e Hijas Predilectas de Las Palmas de Gran Canaria

  • El compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito López
  • El futbolista Jonathan Viera Ramos
  • La bailarina y coreógrafa Dácil González Ruiz.
  • A título póstumo se concederá esta distinción a la artista multidisciplinar Roberta Marrero Gutiérrez

Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas

  • El físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla Camino
  • El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Caminero Luna
  • La vicepresidenta de UNICEF Comité Canarias, Nereida Castro Martín
  • La catedrática de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Cecilia Dorado García

Horario y dónde ver en directo

El acto de Entrega de Honores y Distinciones 2026 de Las Palmas de Gran Canaria comenzará a partir de las 20:00 horas. Se podrá seguir en directo en rtvc.es a través del enlace del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su canal de YouTube.

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