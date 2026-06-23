Las Palmas de Gran Canaria reconoce a 16 personalidades y entidades con motivo del aniversario de su fundación

Las Palmas de Gran Canaria celebra el 548 aniversario de su fundación y, como cada año, reconoce a personas y entidades relevantes de la ciudad
Entrega este martes de los honores y distinciones a personalidades y entidades de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad. Se otorgarán ocho Medallas de Oro, y se nombrará a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos.
Medallas de Oro de Las Palmas de Gran Canaria
- Hospital San José de Las Palmas de Gran Canaria
- Asociación Bientratar
- La Coral Cantata del Real Club Victoria
- La Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (FAFGC)
- Clipper
- Astilleros Canarios (Astican)
- Asociación de Vecinos Artemi.
- El cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo
Hijos Predilectos e Hijas Predilectas de Las Palmas de Gran Canaria
- El compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito López
- El futbolista Jonathan Viera Ramos
- La bailarina y coreógrafa Dácil González Ruiz.
- A título póstumo se concederá esta distinción a la artista multidisciplinar Roberta Marrero Gutiérrez
Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas
- El físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla Camino
- El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Caminero Luna
- La vicepresidenta de UNICEF Comité Canarias, Nereida Castro Martín
- La catedrática de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Cecilia Dorado García
Horario y dónde ver en directo
El acto de Entrega de Honores y Distinciones 2026 de Las Palmas de Gran Canaria comenzará a partir de las 20:00 horas. Se podrá seguir en directo en rtvc.es a través del enlace del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su canal de YouTube.