La corporación municipal ha acordado otorgar ocho Medallas de Oro y nombrar a cuatro Hijas e Hijos Predilectos y cuatro Hijas e Hijos Adoptivos

Pleno extraordinario de este viernes, 29 de mayo de 2026, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En el 548.º aniversario de su fundación, Las Palmas de Gran Canaria distinguirá con la Medalla de Oro y los títulos de Hijos Predilectos e Hijas Predilectas e Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas a 16 personalidades e instituciones cuya labor está vinculada a la ciudad. El reconocimiento tendrá lugar en el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones. Será el próximo 23 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus.

En una sesión plenaria extraordinaria celebrada este viernes, el Ayuntamiento ha acordado otorgar ocho Medallas de Oro a entidades. Son el Hospital San José de Las Palmas de Gran Canaria; la Asociación Bientratar y la Coral Cantata del Real Club Victoria. También la Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (FAFGC); Clipper; Astilleros Canarios (Astican) y la Asociación Cultural y Folclórica Artemi. También el cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo, recibirá la Medalla de Oro de la ciudad.

En la tarde de la víspera de San Juan, se convertirán en Hijos Predilectos e Hijas Predilectas de Las Palmas de Gran Canaria el compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito López; el futbolista Jonathan Viera Ramos; la bailarina y coreógrafa Dácil González Ruiz. A título póstumo se concederá esta distinción a la artista multidisciplinar Roberta Marrero Gutiérrez.

Hijos e hijas adoptivos

Las Palmas de Gran Canaria sumará igualmente cuatro Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas, reconocimientos que serán para el físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla Camino; el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Caminero Luna; la vicepresidenta de UNICEF Comité Canarias, Nereida Castro Martín y la catedrática de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Cecilia Dorado García.