El Hospital de San José, en Las Canteras, cumple 135 años

El presidente del Cabildo de Gran Canaria destacó la dimensión social y la vocación humanitaria del Hospital de San José en el acto por su 135 aniversario

El Hospital de San José cumple 135 años y lo ha celebrado con una representación de las instituciones de Gran Canaria. El presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, subrayó en el acto conmemorativo del “su aportación histórica al mundo de la salud en la isla y también su ejemplo de modernización y adaptación a los nuevos tiempos”.

Antonio Morales asiste al 135 aniversario del Hospital de San José

Reconocimiento

“La entidad encarna una mezcla perfecta, porque combina la innovación con la inquebrantable fidelidad a unos principios fundacionales regidos por su dimensión social y su vocación humanitaria”, agregó Morales en una cita que tuvo lugar en el Gabinete Literario. También participaron el Obispo de Canarias y presidente de la Fundación Hospital San José, José Mazuelos. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la directora del Servicio Canario de Salud, Antonia María Pérez.

Además, en el acto se rindió homenaje a José Luis Apolinario Hidalgo, bisnieto del fundador y actual patrono de la Fundación, a José Antonio Apolinario Cambreleng, ex patrón y ex director del Hospital San José. También a Sor Margarita Cabrera Cabrera, en representación de las Hijas de María Madre de la Iglesia, y a Sor María Romero Gracia, por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Salón Dorado del Gabinete Literario en el que se celebró el 135 aniversario del Hospital de San José

Marcó un hito en la historia

El presidente del Cabildo rememoró que “la sensibilidad de personas como el Doctor Apolinario contribuyó a cambiar la composición del cuadro social de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria con la apertura del Hospital de San José, a pocos años de alcanzar la orilla del siglo XX y sobre el arenal de Las Canteras”.

“Su entrada en escena”, prosiguió Morales, “supuso un acontecimiento histórico que hizo posible brindar una atención digna a varias generaciones de grancanarios y grancanarias. Hoy, el emblemático edificio es para la ciudad un elemento tan significativo como la propia barra de Las Canteras, pues fue también no en vano una barrera frente a la enfermedad, la injusticia y la exclusión”.

Justicia social

En su opinión, el Hospital de San José surgió como “testimonio de la empatía, la humanidad y la preocupación por el prójimo, sobre todo cuando se trataba de personas que integraban los eslabones más débiles de la sociedad y que precisamente por ello quedaban muchas veces fuera del marco de los cuidados más básicos”.

Recordó que “un cuarto de siglo después, con la aparición del Cabildo de Gran Canaria, la isla contó además con un bastión colectivo en la defensa de la sanidad universal en la isla. Como pieza culminante de múltiples aportaciones a la sociedad insular durante varias décadas en materia de salud y justicia social, el Cabildo hizo posible la apertura del Hospital Insular, un antes y un después en la evolución del sistema sanitario de Gran Canaria, acontecimiento al que siguió el impulso a la Escuela de Enfermería.