Onalia Bueno: “El papa León XIV hará realidad lo que el papa Francisco quiso hacer”

La alcaldesa de Mogán dio detalles sobre la visita del sumo pontífice y el obsequio que le darán de parte del propio municipio

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, aseguró en Buenos Días Canarias que la próxima visita del papa León XIV al muelle de Arguineguín supone “una gran noticia” para el municipio y para Canarias, al transformar simbólicamente un espacio marcado por la crisis migratoria de 2020 en “el puerto de la esperanza”.

Bueno recordó que la primera carpa para atender a migrantes se instaló el 20 de agosto de 2020, en plena pandemia, cuando el muelle de Arguineguín se convirtió en epicentro de la llegada masiva de migrantes al archipiélago.

“Todos vimos las imágenes de aquellas personas hacinadas durante muchísimas semanas”, señaló. Además, la alcaldesa afirmó que “todo el esfuerzo de las personas que estuvimos en primera línea se ve reconfortado con la visita del Papa”.

Vuelta al foco mundial

La alcaldesa explicó que la visita del pontífice materializa el deseo que tuvo el fallecido papa Francisco de viajar a Canarias para conocer de cerca la realidad migratoria.

Según detalló, hace cuatro años ya se trabajaba, junto al obispo José Mazuelos, en la posibilidad de que el entonces Santo Padre visitara el muelle de Arguineguín.

Sobre la repercusión internacional que tendrá la imagen de León XIV en el muelle, Bueno destacó que Canarias volverá a situarse en el foco mundial, aunque esta vez por un motivo positivo.

“Estratégicamente nos va a colocar a nivel mundial, como ocurrió desafortunadamente con aquellas malas noticias, pero ahora al contrario, con una buena noticia”, indicó.

Por otro lado, la regidora reconoció además que, tras la crisis migratoria de 2020, el Gobierno de España ha mejorado las instalaciones y los protocolos de atención a inmigrantes, aunque admitió que “todavía quedan cosas por mejorar”.

Un evento privado pero accesible

La visita contará con una enorme cobertura mediática internacional. Según explicó la alcaldesa, alrededor de 3.000 periodistas ya se encuentran acreditados para cubrir el acto en el pequeño muelle del suroeste de Gran Canaria.

La alcaldesa también confirmó que el acto será restringido por exigencia del Vaticano y que los vecinos no podrán acceder al interior del muelle durante la visita.

No obstante, el Ayuntamiento instalará varias pantallas en la bahía de Arguineguín para que los residentes puedan seguir el evento en directo desde las inmediaciones.

Además, se prevén restricciones de tráfico y movilidad en la parte baja de Arguineguín antes y después de la visita papal, aunque las medidas definitivas dependerán del cierre del plan de seguridad.

El papa León XIV en una imagen de archivo | Richard De Luca / Zuma Press / Europa Pres

Una ofrenda al Santo Padre

En relación con los obsequios que el Ayuntamiento de Mogán entregará al papa León XIV, Bueno adelantó que uno de ellos estará relacionado con la pintura, un artista canario de relevancia y un migrante, aunque prefirió no ofrecer más detalles antes de la presentación oficial.

Asimismo, confirmó que un carpintero del municipio trabaja en la elaboración de un rosario de madera para el pontífice. “Le va a encantar a los canarios y al Papa”, aseguró.