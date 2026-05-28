La aerolínea ofrecerá ocho vuelos adicionales y cerca de 1.500 nuevas plazas

Iberia Express anunció este miércoles que amplía sus operaciones con los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV a España, entre el 9 y el 13 de junio, con ocho vuelos adicionales y cerca de 1.500 nuevas plazas.

Iberia Express amplía su número de vuelos con Gran Canaria y Tenerife por la visita de León XIV

En un comunicado, la aerolínea detalló que ha programado dos vuelos adiciones entre Madrid y Gran Canaria para los días 9 y 10 de junio, así como otros tres más en la ruta Madrid – Tenerife los días 10 y 11 del mismo mes, y otros tres entre esta segunda isla y la capital de España para el regreso los días 12 y 13 de junio.

Precios asequibles

Los precios parten de los 48 euros por trayecto para asistir a la visita de León XIV a Gran Canaria y Tenerife, y poder así «vivir un acontecimiento histórico en el marco incomparable que ofrecen las islas Canarias», señaló la aerolínea.

En el comunicado, Iberia Express recordó que para la temporada de verano que está por comenzar, y que abarca hasta finales de octubre, también ha reforzado las conexiones del archipiélago con Madrid, ampliando frecuencias y horarios en los que viajar, lo que significará unos 400 vuelos semanales entre ambos territorios.