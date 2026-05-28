InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Mogán, entre los ayuntamientos distinguidos como ‘Ciudad de la Ciencia’

RTVC / Europa PRESS
Añade a RTVC en Google

Este distintivo reconoce a los ayuntamientos que de una u otra manera han apostado por apoyar la ciencia y la innovación en sus territorios

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido a una veintena de ciudades, entre ellas Mogán, en Gran Canaria, la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ con la finalidad finalidad de reconocer y distinguir a los ayuntamientos que han apostado de una manera decidida por el apoyo a la innovación en sus territorios.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la distinción reconoce el importante papel de las entidades locales en la promoción de sus territorios como elemento crucial que determina el desarrollo económico y social.

Puerto Rico, Gran Canaria
Puerto Rico, Mogán, Gran Canaria

Por categorías

En la categoría A (municipios de menos de 20.000 habitantes), se ha concedido la distinción a Alfaro (La Rioja), Baltanás (Palencia), Mengíbar (Jaén), Onil (Alicante) y Picanya (Valencia).

En la categoría B (municipios de 20.001 a 100.000 habitantes), se ha distinguido a Alboraya (Valencia), Almassora (Castellón), Chiclana De La Frontera (Cádiz), Denia (Alicante), Mogán (Las Palmas), Mollet Del Valles (Barcelona), Montilla (Córdoba), Palencia, Tres Cantos (Madrid) y Vic (Barcelona).

Y en la categoría C (municipios de más de 100.000 habitantes), se concede la distinción a Alicante, Córdoba, Elche (Alicante) y Torrevieja (Alicante).

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Unas 50 personas están llegando a La Restinga a bordo de un cayuco

Esteban (PNV): «La legislatura ha llegado a su fin y el interés general demanda elecciones»

Iberia Express amplía su número de vuelos con Gran Canaria y Tenerife por la visita de León XIV

El precio de la vivienda subió un 10 % en marzo en Canarias y las hipotecas un 11,9 %

Una conductora de 22 años, grave tras volcar su coche en Las Palmas de GC