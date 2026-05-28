Este distintivo reconoce a los ayuntamientos que de una u otra manera han apostado por apoyar la ciencia y la innovación en sus territorios

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido a una veintena de ciudades, entre ellas Mogán, en Gran Canaria, la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ con la finalidad finalidad de reconocer y distinguir a los ayuntamientos que han apostado de una manera decidida por el apoyo a la innovación en sus territorios.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la distinción reconoce el importante papel de las entidades locales en la promoción de sus territorios como elemento crucial que determina el desarrollo económico y social.

Puerto Rico, Mogán, Gran Canaria

Por categorías

En la categoría A (municipios de menos de 20.000 habitantes), se ha concedido la distinción a Alfaro (La Rioja), Baltanás (Palencia), Mengíbar (Jaén), Onil (Alicante) y Picanya (Valencia).

En la categoría B (municipios de 20.001 a 100.000 habitantes), se ha distinguido a Alboraya (Valencia), Almassora (Castellón), Chiclana De La Frontera (Cádiz), Denia (Alicante), Mogán (Las Palmas), Mollet Del Valles (Barcelona), Montilla (Córdoba), Palencia, Tres Cantos (Madrid) y Vic (Barcelona).

Y en la categoría C (municipios de más de 100.000 habitantes), se concede la distinción a Alicante, Córdoba, Elche (Alicante) y Torrevieja (Alicante).