Perimetrado el incendio en la planta del Ecoparque de Juan Grande

Una inmensa columna de humo oscuro, que además, provocaba importantes retenciones de tráfico en la autovía GC-1

Un incendio de grandes dimensiones quemaba esta tarde las instalaciones del Ecoparque de Juan Grande en San Bartolomé de Tirajana. Tres helicópteros combatían las llamas para evitar rápidamente su expansión. Mientras tanto, las altas temperaturas preocupaba a los medios de extinción.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las llamas comenzaron a primera hora de la tarde en la planta grancanaria. Una enorme columna de humo sorprendió rápidamente a los conductores de la autopista. Por consiguiente, los servicios de emergencia acudieron al lugar inmediatamente para intervenir.

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Impacto en el tráfico y medios aéreos

El humo afectaba de manera directa a la circulación de la zona. La GC-1 sufre retenciones tanto en sentido sur como en sentido norte. Muchos conductores transitan esa vía a esa hora por los cambios de turno laboral.

Por este motivo, las autoridades rogaban extrema precaución a todos los conductores. Los helicópteros de emergencias vuelan a muy baja altura para combatir las llamas.

Tres helicópteros cargaban agua sin descanso desde diferentes tanques cercanos. Así, los equipos de extinción intentaron controlar el siniestro con gran rapidez.

Condiciones meteorológicas y riesgos

Este recinto ocupa una zona de medianías muy cercana a la costa. Por lo tanto, las autoridades descartan un riesgo inminente de incendio forestal. Sin embargo, la espectacular columna de humo alerta a toda la población cercana.

Vecinos del sur y sureste de Gran Canaria pueden observar la enorme humareda. Afortunadamente, el viento sopla con menor intensidad que durante los días anteriores. No obstante, empuja el aire caliente hacia el sur y amenaza algunas viviendas residenciales.

Ahora mismo, las altas temperaturas suponen el mayor problema del dispositivo de seguridad. Los termómetros marcan entre 35 y 36 grados en el sur grancanario. Por ello, los bomberos profesionales combaten el fuego con la máxima celeridad posible.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Efectivos desplazados

Hasta allí se han desplazado y trabajan en estos momentos en su extinción varias unidades de bomberos de San Bartolomé de Tirajana, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria con sede en el parque de Arinaga (Agüimes), un equipo de Medio Ambiente del Cabildo y dos helicópteros de extinción de fuegos.

También se han movilizado la Policía Nacional, la Policía Local del municipio sureño y una dotación del Servicio de Urgencias Canario (SUC) por protocolo, si bien no se tiene constancia de que haya personas afectadas por el fuego, ha precisado el Cecoes.

Según ha explicado el Cabildo en un mensaje difundido por redes, el fuego se ha iniciado por la «combustión de restos de poda, acumulada en gran abundancia por la acumulación a su vez en zonas forestales tras el invierno».