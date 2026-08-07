Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y Tenerife son las cinco islas en las que se mantiene la alerta por incendios forestales

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de la cota de 400 metros y las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife.

Se mantiene la situación de alerta por incendios forestales en cinco islas. Europa Press

Emergencias señala que aunque las temperaturas han descendido desde el inicio del episodio de altas temperaturas, la vegetación necesita un tiempo para recuperarse y volver a condiciones normales de verano.

Además precisa aún este viernes se superarán los 30 grados en amplias zonas, salvo en zonas bajas de las vertientes norte de las islas.

El vierto del nordeste moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes (hasta 70-80 km/h) desplaza una masa de aire superficial con mayor humedad que en días anteriores, por lo que la cota de inversión puede ascender hasta los 500 metros.

Sin embargo, en las cotas altas, centrales y arboladas de las islas, la humedad relativa se sigue situando por debajo del 30%.

De acuerdo con el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPIF) de AEMET, se prevén aún valores de riesgo alto y muy alto en amplias zonas arboladas de las cumbres de las islas